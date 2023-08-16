第37次 市長喊話拜登 解無證客危機

紐約市長亞當斯15日聯合布碌崙區長雷諾索、酒店貿易委員會舉行集會，第37次喊話總統拜登，要求聯邦為紐約市解決無證客危機提供資金支持，並加速批准無證客工作許可。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)15日聯合布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)、酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)等團體在布碌崙區政廳廣場(Brooklyn Borough Hall Plaza)舉行集會，第37次喊話總統拜登，要求聯邦為紐約市解決無證客 危機提供資金支持，並加速批准無證客工作許可。

亞當斯表示，自去年春天起，已經有超過十萬名無證移民抵達紐約，而為了給予人道主義援助，紐約市預計將在三年內花費120億元「養」這些無證客，這對紐約市來說是空前壓力，「我們要求聯邦提供財政支持，同時履行美國基本精神，為無證客提供工作許可。」

他情緒激昂地講道，聯邦政府將整個國家的危機和人道主義危機無情地拋給紐約市，這實在是非常地不公平，是市民們難以接受的。但與此同時，亞當斯也呼籲，希望市民們不要將自己放在無證客的對立面，「造成敵對的局面是不好的，這就是敵人們想要看到的。」他鼓勵市民們展現「神一般的精神」，博愛、寬容、大度地對待無證客。

雷諾索則暗示，聯邦似乎正在聯合反對紐約市發展，故意不提供更多援助，現在愈來愈多的民代意識到這個問題，加入市府陣營努力應對這場危機，「不幫助我們是一回事，妨礙我們又是另一回事。聯邦政府現在就是這樣在操作，不僅不提供幫助，還百般阻撓。」

雷諾索還警告稱，無證客危機將有可能成為影響民主黨2024年大選的不利因素，並提到共和黨已經在眾議院中占據多數席位，「我們需要逆風翻盤，而無證客危機很有可能成為共和黨的把柄。」

紐約市府於本月初同聯邦和州府會面，要求提供資金援助。拜登總統團隊尚未直接回應請求；州長霍楚(Kathy Hochul)同意在新州府預算中，提供額外10億元資金援助，並考慮安置無證客到紐約上州13個庇護點，但遭到上州各郡反對。