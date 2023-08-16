我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

第37次 市長喊話拜登 解無證客危機

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯15日聯合布碌崙區長雷諾索、酒店貿易委員會舉行集會，第37次喊話總統拜登，要求聯邦為紐約市解決無證客危機提供資金支持，並加速批准無證客工作許可。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯15日聯合布碌崙區長雷諾索、酒店貿易委員會舉行集會，第37次喊話總統拜登，要求聯邦為紐約市解決無證客危機提供資金支持，並加速批准無證客工作許可。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)15日聯合布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)、酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)等團體在布碌崙區政廳廣場(Brooklyn Borough Hall Plaza)舉行集會，第37次喊話總統拜登，要求聯邦為紐約市解決無證客危機提供資金支持，並加速批准無證客工作許可。

亞當斯表示，自去年春天起，已經有超過十萬名無證移民抵達紐約，而為了給予人道主義援助，紐約市預計將在三年內花費120億元「養」這些無證客，這對紐約市來說是空前壓力，「我們要求聯邦提供財政支持，同時履行美國基本精神，為無證客提供工作許可。」

他情緒激昂地講道，聯邦政府將整個國家的危機和人道主義危機無情地拋給紐約市，這實在是非常地不公平，是市民們難以接受的。但與此同時，亞當斯也呼籲，希望市民們不要將自己放在無證客的對立面，「造成敵對的局面是不好的，這就是敵人們想要看到的。」他鼓勵市民們展現「神一般的精神」，博愛、寬容、大度地對待無證客。

雷諾索則暗示，聯邦似乎正在聯合反對紐約市發展，故意不提供更多援助，現在愈來愈多的民代意識到這個問題，加入市府陣營努力應對這場危機，「不幫助我們是一回事，妨礙我們又是另一回事。聯邦政府現在就是這樣在操作，不僅不提供幫助，還百般阻撓。」

雷諾索還警告稱，無證客危機將有可能成為影響民主黨2024年大選的不利因素，並提到共和黨已經在眾議院中占據多數席位，「我們需要逆風翻盤，而無證客危機很有可能成為共和黨的把柄。」

紐約市府於本月初同聯邦和州府會面，要求提供資金援助。拜登總統團隊尚未直接回應請求；州長霍楚(Kathy Hochul)同意在新州府預算中，提供額外10億元資金援助，並考慮安置無證客到紐約上州13個庇護點，但遭到上州各郡反對。

無證客 紐約市 亞當斯

上一則

地鐵M、F線將改線 沿途設免費接駁

下一則

將韓裔認作華裔仇恨攻擊 外州男不認罪

延伸閱讀

美日韓峰會劍指北京？ 拜登政府：沒理由視為挑釁

美日韓峰會劍指北京？ 拜登政府：沒理由視為挑釁
第37次 紐約市長喊話拜登解決無證移民危機

第37次 紐約市長喊話拜登解決無證移民危機
美日韓峰會將召開 3國外長認為是歷史性機會

美日韓峰會將召開 3國外長認為是歷史性機會
喬州大陪審團起訴川普 將拍大頭照 可能進展一次看

喬州大陪審團起訴川普 將拍大頭照 可能進展一次看

熱門新聞

根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手環。(市警提供)

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

2023-08-10 16:20
法拉盛涉嫌性侵的華裔醫生程志指控強姦、性侵、非法監視等50項罪名，受害者稱再也不想生病就醫。（取自doximity網站）

遭華裔狼醫性侵「失去知覺 痛苦醒來」 她再也不想就醫

2023-08-10 06:57
一名亞裔留學生遭遇租房騙局，被騙搬往虛假住址，損失1800元。(范先生提供)

專詐留學生 紐約再現網路合租騙局…亞裔生損失1800元

2023-08-10 07:23
華裔一家四口在地鐵內遭三名非洲裔少女謾罵和攻擊，一人被捕控罪，但未控仇恨犯罪。(視頻截圖)

地鐵上攻擊華裔家庭 非裔女自首 排除仇恨犯罪

2023-08-10 10:01
12日上午雨後法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)

暴風雨威脅紐約市 或有冰雹和龍捲風

2023-08-12 17:26
最快於下周將有1200戶無證客家庭遷出紐約，安置到上州的13個庇護點。(市長辦公室提供)

1200戶無證家庭 最快下周遷出紐約市 安置到上州13個庇護點

2023-08-12 07:27

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多