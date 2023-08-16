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華埠哥倫布公園命案 死者、兇嫌皆華裔遊民

記者和釗宇／紐約報導
華埠哥倫布公園命案當事人身分公布，兩人皆為華裔遊民；圖為事發涼亭及以亭為家的遊民。(記者和釗宇／攝影)
華埠哥倫布公園命案當事人身分公布，兩人皆為華裔遊民；圖為事發涼亭及以亭為家的遊民。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠哥倫布公園(Columbus Park)日前發生命案，案情15日披露更多細節，兇手和受害者皆為華裔遊民，兩人在爭執過程中，其中一人將另一人頸部刺傷，傷者送醫後不治身亡。

根據警方此前公布的信息，殺人嫌犯是49歲的馮煌宇(Feng Huang Yu，音譯)，他曾六次被捕、兩次入監服刑，犯案時處於假釋期間。嫌犯15日過堂，曼哈頓地方助理檢察官方坦內茲(Mathew Fontanez)透露，死者為48歲的華裔遊民常慶黃(Chang Qing Huang，音譯)。

檢方透露，案發前，紐約市正下雷陣雨，無家可歸的常慶黃向馮煌宇要求借一些紙板，讓他進入嫌犯經常占據的公園亭子內睡覺；馮煌宇則大聲說，他不歡迎新人在自己的地盤上睡覺，但還是給了他紙板。常慶黃進入亭子後，背對著馮煌宇入睡，隨後，馮煌宇從背後刺傷了常慶黃的脖子。

案發後，常慶黃跑向公園旁的曼哈頓刑事法庭(Manhattan Criminal Court)，向執勤的警察求助。警方隨後在附近的街區抓住了正在逃走的馮煌宇。馮煌宇落網後，常慶黃向警方指認，確認馮煌宇就是行兇者，而警方也在嫌犯的口袋裡發現了兇器。

隨後，常慶黃被送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，但在大約30分鐘後，不幸死亡；而馮煌宇在過堂後，被要求不得保釋。

華埠哥倫布公園命案當事人身分公布，兩人皆為睡公園的華裔遊民。(記者和釗宇／攝影)
華埠哥倫布公園命案當事人身分公布，兩人皆為睡公園的華裔遊民。(記者和釗宇／攝影)

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