紐約客談／無證客危機 焉知非福

紐約市 的無證客 危機，似乎已經到了崩潰的邊緣，雖然每日湧入的人數比去年有所下降，但數量依舊可觀；儘管市府此前出台了庇護所限住60天的政策，但從實施情況來看，依然未能緩解危機，市府仍在各處大肆尋找可用之地，安置無證客，已經嚴重影響到紐約市民的生活。

亞當斯多次重申，讓紐約市獨自承擔安置無證客的成本是不公平的，聯邦政府和州府也應負起責任；然而，他所在的民主黨 ，在年老體衰的拜登領導下，似乎已經失能，幾乎是對全美發生的各種危機不聞不問；不光是在無證客危機上無所作為，日前夏威夷山火肆虐，近百人死亡，拜登卻在度假。

對於這樣一個毫無領導力的狀況，在紐約市當政的民主黨溫和派已經要抓狂，而隨著無證客在紐約的安置情況急劇惡化，維護無證客權益的左派，也開始將矛頭指向聯邦政府；相比之下，共和黨則是黃鶴樓上看翻船，樂在其中；畢竟，照目前的形勢發展下去，不要說紐約市的民意會進一步向右轉，民主黨本身甚至有分裂的可能；從市級選舉到國會，如果危機毫無改善，毫無疑問無證客危機將成為民主黨阿喀琉斯之踵。

而對民意已經向右轉的華裔社區而言，無證客危機儘管危害到部分社區的生活質量，但也應看到，從政治上來講，這是一個扭轉紐約市左傾的好機會；目前，不光是共和黨，一些華裔民主黨民代也開始自覺與左派保持距離，聽從社區的呼聲。如果能通過這樣的機會，讓民代真正反映民意，同時選出更多能夠反映民意的民代，不失為華裔凝聚社區、增強參政議政能力的一次有利實踐。