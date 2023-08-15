貨運電動車擬上路 恐占單車道
市交通局(DOT)擬推出新規，將允許四呎寬，有腳踏助力的四輪貨運電動車上路。交通局認為，這種電動貨車將使最後一哩的送貨更環保和高效；但不少居民擔憂，這種電動貨車可能會擠占本來就不寬敞的單車道。
2019年，商用電動貨車首次在紐約市上路。但這種貨車的寬度不能超過36吋，輪子也必須少於四個。交通局的修正案如獲批准，這種商用電動貨車的寬度最多可達48吋，輪子也可以增加到四個。
自新冠疫情以來，亞馬遜等購物網站的快遞服務激增。交通局認為，在都市狹小的空間裡，腳踏助力電動貨車是小規模運貨的好辦法，同時還能避免開罰單，減少對交通和街道安全的負面影響。
市長亞當斯(Eric Adams)對電動貨車持肯定態度，他說，紐約市的安全和可持續發展是相輔相成的，這些腳踏助力的電動貨車將幫助紐約人獲得他們所需的商品，同時減少碳排放和交通擁堵。
交通局的數據顯示，去年有超過500萬個包裹由電動貨車送達。今年4月，紐約市宣布使用「微型樞紐」，卡車將包裹卸載到電動貨車上，然後完成最後一段送貨。今年5月，交通局推出了名為「Cargi B」的四輪電動貨車。這種貨車有擋風玻璃，其寬度與高爾夫球車差不多，看起來就像一輛帶踏板的小型貨車。
不過，紐約市單車道的寬度只有六呎，許多人擔心，如果允許四呎寬的電動貨車進入，將會使單車道變得擁擠不堪。從14日起，這個交通法規的修正案將有為期30天的公共評議期，之後將於9月13日上午10時舉行網上公聽會。紐約市民可登錄交通局網站https://reurl.cc/AANg9e發表意見，也發送電子郵件至[email protected]。
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