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紐約無證大麻店 房東知情不改也要罰

記者和釗宇／紐約報導
紐約市啟動新法，將對明知租戶存在非法大麻或菸草經營行為的房東處以高額罰款。(記者和釗宇／攝影)
紐約市啟動新法，將對明知租戶存在非法大麻或菸草經營行為的房東處以高額罰款。(記者和釗宇／攝影)

紐約市上月啟動一項新法，對明知租戶存在非法大麻或菸草經營行為的房東處以高額罰款。市議員舒曼琳(Lynn Schulman)、利華娜(Carlina Rivera)以及紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York，REBNY)等14日在位於曼哈頓聯合廣場(Union Square)附近的一家合法大麻銷售店舉行記者會，表示新法將保護合法業者權益。

該法6月22日在市議會通過，並於7月23日生效，要求紐約市內的任何人不得故意將店面出租給無證出售香菸、電子菸、菸草製品或非法大麻的商戶，也不得允許其使用這些場所。

在商戶被執法機構查出存在此類違法行為後，房東也會同時收到書面通知。收到通知的房東如能在規定時間內啟動驅逐程序，會被視為積極配合執法並採取行動，否則將面臨罰款。第一次罰款金額為5000元，此後若再犯，房東會每次被罰1萬元。該法還要求執法部門每季向市長和市議會提交報告，匯報對非法大麻和無證菸草製品銷售商的執法情況。

舒曼琳表示，這將是立法和執法機構首次針對房東「開刀」的行動。她介紹，目前紐約市有8000家無證菸店，其中有2000家存在無證銷售大麻的行為，這些黑店不僅難以監管、對社區內的青少年和兒童存在潛在危害，更會嚴重損害合法商家的利益。據統計，這些無証商戶的違法銷售額可達54億元，而合法經營者的銷售總額僅20億元。

違法大麻店一直是備受華人社區關注的一個問題。選區包含曼哈頓華埠的市議員馬泰(Christopher Marte)也是該法的共同提案人之一，他表示，這是一個從源頭上治理違法售賣菸草大麻的辦法；馬泰說，有很多合法經營的小商業者，還在苦苦尋找合適的物業落戶並服務社區，因此不應允許房屋業主放任那些既違法，又對青少年和藥物濫用者產生惡劣影響的業務，在自家產業之內氾濫。

大麻 房東 紐約市

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