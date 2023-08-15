阻觸媒轉換器盜竊 市警總局25日免費幫車輛刻序號

市警總局將免費為南布碌崙居民蝕刻觸媒轉換器序列號；圖為被盜的觸媒轉換器。(美聯社)

市警總局汽車犯罪組(Auto Crime Unit)將於25日(周五)在南布碌崙 海運碼頭(South Brooklyn marine terminal)為居民在車輛的觸媒轉換器(catalytic converter)上免費蝕刻序列號和二維碼，打擊觸媒轉換器盜竊。

這次活動將於上午10時到下午2時舉行，警方將在居民車輛的觸媒轉換器上蝕刻序列號和可掃描的二維碼，序列號和二維碼都與車輛識別碼 (VIN)相關聯，這些信息將被輸入「觸媒轉換器衛士」(CatGuard)的數據庫。這樣，一旦觸媒轉換器被盜，警方就可以識別出它屬於哪輛車，方便警方追查，刻有序列號的觸媒轉換器本身也會對盜賊起一定的遏制作用。

觸媒轉換器是汽車排氣系統的一部分，可以分解排氣管排出的廢棄，其中的銠、鈀和鉑可以賣到每克300元或更高，而遭竊的車主則要自掏2000至3000元費用維修。

近年來，紐約市汽車觸媒轉換器被盜事件頻發，但今年案件數量有所下降。從全市範圍看，去年約有9000個觸媒轉換器被盜，今年觸媒轉換器失竊案下降了35%，但絕對數量仍然不少，是居民頗為頭疼的治安問題之一。布碌崙南部和皇后區 部分地區也是失竊重點地區。

紐約州 議會和市議會分別於2022年10月和12月通過了打擊觸媒轉換器偷竊的法律。相關的紐約州法律要求廢品收購站和金屬廢料場保留催化轉換器賣家的書面記錄和信息，有助於執法部門追捕盜取貴重金屬的竊賊。市議會通過了皇后區議員李琳達(Linda Lee)提出的一項法案，要求在全市範圍分發車輛識別碼(VIN)工具包，用於在觸媒轉換器上蝕刻識別碼。