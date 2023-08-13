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曼哈頓足球場改建庇護所即將開放 居民反對

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市曼哈頓東河上的蘭德爾島足球場已改建為收容所，接納2000多名無證客，紐約州市12日宣布即將啟用，但遭到居民反對。圖為紐約市府官員日前在蘭德島上搭建的收容所舉行記者會。(Getty Images)
紐約市曼哈頓東河上的蘭德爾島足球場已改建為收容所，接納2000多名無證客，紐約州市12日宣布即將啟用，但遭到居民反對。圖為紐約市府官員日前在蘭德島上搭建的收容所舉行記者會。(Getty Images)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)12日通報，用於搭建庇護所的曼哈頓東河的蘭德爾島(Randall's Island)兒童足球場即將對無證客開放，約收納2000人；她也將在13日會晤聯邦內政部官員，商討徵用聯邦所有地，以作為新的無證客庇護所。

霍楚12日向紐約民眾通報州府在解決庇護客危機所作出的最新進展，她表示，州府已從2024年國家財政預算中的10億元經費中，為紐約市撥款2億5000萬元，這筆約占29%總額的資金，將用以承擔「人道主義緊急響應和救濟中心」(HERRC)、打造庇護所和無證客援助項目等，此外，她還將增加國民兵的額外部署。

「自無證客首次抵達紐約，我們一直在提供大量人道主義援助，紐約市正努力履行為他們提供庇護所的法律義務」，霍楚說，州府也將持續在財政、人員和設備上提供支持。

霍楚也於同日確認，由州府出資、徵用曼哈頓東河上的蘭德爾島(Randall's Island)兒童足球場為庇護收容所，即將對無證移民開放；但該計畫遭到市消費者和勞工保護局局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)及居民們的聯合反對，馬玉伽第一時間向多名家長發送電郵，並呼籲市長亞當斯(Eric Adams)及時叫停，截至12日，市府尚未就此事作出回應。

霍楚還表示，她將繼續與聯邦跟進，並將在13日與聯邦內政部官員會面，商討在聯邦所有地為無證移民搭建庇護所的可行性。

除蘭德爾島足球場，目前，位於皇后區皇后村的克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)也將在下周啟用，收納無證客，而弗洛伊德貝涅特機場(Floyd Bennett Field)、華茲華斯堡(Fort Wadsworth)等地也正接受評估，以鑑定是否適合搭建庇護所。

庇護 霍楚 無證客

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