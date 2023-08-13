中領館首次參加龍舟節 7旬長者登場

中領館代表隊首次參賽。(記者劉梓祁／攝影)

本屆紐約香港 龍舟節(HKDBF-NY)除市長首次加入外，同時作為首次參賽隊伍的還有中國駐紐約總領事館(CCG)代表隊；此外，有一位年過七旬女士堅持參賽，展現對龍舟運動的熱愛和堅持。

在去年第30屆龍舟節上，總領事黃屏曾表示希望親身參與下屆比賽，以弘揚龍舟比賽的團隊精神。本次活動，總領事館共派出20人組成「長風破浪」代表隊，取自詩人李白所作「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」。根據領隊，全部隊員均為領館工作人員，年齡跨度由20餘歲至60歲，並通過多次訓練認真準備此次賽事。

黃屏指，在龍舟節超過30年的歷史中，今年為首次有駐紐約總領事館組成的代表隊參賽，希望籍此機會融入社區並更好地促進美中之間民心相通，並將中華傳統文化融入當地。他表示，龍舟作為傳統文化，在千年的歷史中扮演了重要角色，並在世界範圍內受到喜愛，是一項極為出色的團隊運動，要求成員間精細協作、專注自身，以及不幹擾他人。

此外，來自香港經貿處代表隊的宋卓媛也參與了比賽。來自台灣的她已經73歲，數十年前開始接觸龍舟運動。從90年代起，她每年都會參加香港龍舟節比賽。她表示，在多年的反覆練習中，學到了許多龍舟划槳的技巧，不僅讓她成為一名優秀選手，也讓她深深愛上了這項運動。