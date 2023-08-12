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賴清德抵紐約 AIT執行理事藍鶯及駐美代表接機

記者張心、丘采薇／紐約即時報導
曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）
曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）

中華民國副總統賴清德預計於12日晚9時30分抵達美國紐約市，上百位台灣僑團代表於當晚8時已聚集在其即將入住的曼哈頓中城樂天皇宮酒店(Lotte New York Palace)，高聲吶喊「台灣加油」、「歡迎賴副總統」、「支持賴清德當選」等口號。其中也有不少人高舉「挺台灣」、「反對侵台」、「保衛自由燈塔」標語牌，要求中國不要武力侵台。

賴清德代表團12日晚上飛抵紐約甘迺迪機場，由駐美代表蕭美琴、台北紐約經文處處長李光章，以及美國在台協會執行理事藍鶯(Ingrid Larson)到機場接機。台灣的總統府方面人士表示，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格(Laura Rosenberger)也將會在之後的行程中參與。

曼哈頓樂天皇宮外的支持者來自美國各地區，包括華府、波士頓、康乃狄克州、北卡羅來納州等，數百人齊聲高喊「台灣加油」、「歡迎賴副總統」、「支持賴清德當選」等口號。與此同時，不少華人高舉「挺台灣」、「反對侵台」、「保衛自由燈塔」標語牌，要求中國不要武力侵台。

現場並無反對賴清德的團體出現。據悉，抗議賴清德過境美國的100多個華人華僑團體，通知將於13日中午，在賴清德僑宴的曼哈頓中城「The Glasshouse」門前集會，舉行大規模抗議活動。

賴清德此行代總統蔡英文參加巴拉圭總統就職典禮，期間過境紐約與舊金山，並會晤美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)，會見地點可能在舊金山。

曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）
曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）

曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）
曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）

曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）
曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）

曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）
曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）

曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）
曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）

曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）
曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）

曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）
曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）

曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）
曼哈頓中城樂天皇宮酒店外有僑團舉標語。（記者張心／攝影）

賴清德 中華民國 紐約市

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