賴清德抵紐約 AIT執行理事藍鶯及駐美代表接機

中華民國 副總統賴清德 預計於12日晚9時30分抵達美國紐約市 ,上百位台灣僑團代表於當晚8時已聚集在其即將入住的曼哈頓中城樂天皇宮酒店(Lotte New York Palace),高聲吶喊「台灣加油」、「歡迎賴副總統」、「支持賴清德當選」等口號。其中也有不少人高舉「挺台灣」、「反對侵台」、「保衛自由燈塔」標語牌,要求中國不要武力侵台。

賴清德代表團12日晚上飛抵紐約甘迺迪機場,由駐美代表蕭美琴、台北紐約經文處處長李光章,以及美國在台協會執行理事藍鶯(Ingrid Larson)到機場接機。台灣的總統府方面人士表示,美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)也將會在之後的行程中參與。

Happy to arrive at the #BigApple, icon of liberty, democracy & opportunities. It’s very nice of @Bikhim & #AIT’s Ingrid Larson to greet me with a warm welcome at @JFKairport. Looking forward to seeing friends & attending transit programs in #NewYork. pic.twitter.com/7eVTlo2ABB