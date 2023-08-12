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市府預算缺口 州主計長：4年達4百億

記者劉梓祁／紐約報導

根據紐約州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)，由於成本飆升，紐約市可能在未來四年內面臨高達400億元的累積預算缺口，此預測高出市府早前所預計2027年的197億元赤字，加之市長亞當斯(Eric Adams)指出，為數以萬計移民提供住所和護理所需的成本不斷增加，因此這一數字存在升高可能。

拿玻利指，租金援助計畫的擴大正在對城市財政造成潛在風險，亞當斯則預計，到2025年7月，為提供移民住所花費的成本可能達到120億元。

市長發言人阿隆(Jonah Allon)表示，市府將繼續進行強大的財務管理，並採取必要措施平衡預算，因其是憲章規定的要求；但同時明確要求，需要來自州和聯邦的額外支持。

同時，紐約市府將在11月發布有關未來預算缺口的數值估算。去年，該市花費了15億元應對來自南部邊境和其他地方的移民進入，目前已有超過5萬7000名移民在該市接受照顧。自去年春季以來，已有近10萬名移民湧入紐約市。

亞當斯早前向總統拜登(Joe Biden)請求更多援助，但到目前為止，聯邦政府僅提供了1億3500萬元。拿玻利在報告中表示，缺乏聯邦政策調整和大量匹配資金，無證客所帶來的危機已經為紐約市造成了不可持續的財政問題。

數據顯示，市府每月花費近3億元為每個尋求庇護家庭提供食物、住所、醫療保健和社會服務，且多位官員認為此類成本將增加。

此外，市議會在亞當斯的否決下通過了租金援助計畫的大規模擴展，旨在讓居民獲得永久住房而非停留在庇護所內。亞當斯估計這一改變將在五年內花費170億元，但這筆費用並未出現在6月的財務計畫中。

這項於今年5月通過的立法，將租金援助的資格提高到地區收入中位數的50%，即對於一個三口之家約為6萬3500元，並適用於收到房東書面租金要求或在住房法院有現行案件的租戶。儘管亞當斯曾表示可能採取法律行動來阻止此計畫，但議會估計其五年內成本在75億元至106億元之間。

亞當斯 移民 租金

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