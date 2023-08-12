紐約客談／猛漲價不服務 MTA把民心推更遠

大都會 運輸署(MTA)近來「大動作」不斷，繼7年來首次全面大幅漲價後，又腦洞大開加徵曼哈頓壅堵費，而為保證錢收到位，不僅地鐵檢票處要加裝人工智能(AI)系統掃描逃票，公車站台還派遣特別執法小組親抓逃票犯，更有甚者還在收壅堵費的路段按上監控攝像頭……一向「愛哭窮」的大都會運輸署，憑藉此番「燒錢」舉動，在觀者心中畫下滿滿問號：這個拿著納稅人錢的機構，究竟是為服務還是為收費？

上述系列舉動，能不能真的追款成功尚不得知，但卻成功將顧客從「上帝」地位拉到了潛在的「逃犯」角色。更具諷刺的是，在多項民調中，大都會運輸署的硬件設備、軟性支持等，從未使民眾感覺這是一個提供「服務」的組織，充其量不過是加速的代步工具而已。

眾所周知，紐約市 的地鐵系統，仍舊停留在上世紀初期的技術和衛生水平。放眼全球地鐵的高速現代化，紐約市捷運憑藉其百年如一日的骯髒與腐朽，成功變為這個城市一大旅遊特色——爭相合影地鐵站 的老鼠與清點地板的尿漬，已成為風靡各國遊客的「到此一遊」打卡站。

於是，大都會運輸署基本淪為全市民眾最看不爽的政府機構。許多匿名接受採訪的逃票者，痛斥並不是誠心逃票，而是實在不情願為了坐個「破」地鐵交那麼多錢。而老實交了錢的民眾，也認為費用與服務不對等，僅僅是出於教養在買票。這些呼籲當局提升地鐵質量和服務的民聲，被當作「耳旁風」，大筆的稅金沒有花在公眾呼籲許久、切實能夠保證乘客安全的站台防護欄上，而是用於革新嚴查逃票的系統和人力，實在是把民眾的心推得愈來愈遠。