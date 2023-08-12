紐約驚傳沙魚襲人 全市海灘增派警員、無人機巡邏監控

在11日舉行的紐約市例行公共安全簡報會上，市警局聚焦今夏頻發的海灘沙魚咬人事件，承諾將在無人機監控的基礎上，在全市海域增派警員巡邏。(市長辦公室提供)

市警局11日舉辦紐約市 例行公共安全簡報會，聚焦今夏頻發的海灘沙魚咬人事件，承諾將在無人機監控的基礎上，在全市受歡迎的布碌崙 (布魯克林)康尼島(Coney Island)、皇后區 的洛克威海灘(Rockaway Beach)等都增派警員巡邏。此前，一名65歲女子在洛克威游泳時被沙魚攻擊，咬傷左腿，失20磅肉，目前該海灘在確認安全後已重新開放。

主管公共安全的副市長班克斯(Philip Banks)11日在會議上和市警局技術援助反應小組(Technical Assistance Response Unit)指揮官戴葛摩(Frank DiGiacomo)，著重探討了本周發生的沙魚傷人案件。7日下午6點左右，一名65歲的女子在洛克威海灘(Rockaway Beach)游泳時，突然被沙魚咬了左腿，導致腿部受傷嚴重，失去了約20磅肉，留下了數吋寬且深的巨大傷口。

「這是自1953年以來，紐約市海灘首次發生沙魚咬人的案例，我們非常震驚也害怕再次發生。」班克斯表示，雖然在統計數據上非常罕見，可人們並不想有任何可能和沙魚一起游泳。戴葛摩回應稱，本周發生這項慘案後，市警局和市公園局更加關注無人機的部署和應用。

「我們在全市所有海灘都加派了無人機，包括布碌崙(布魯克林)康尼島、皇后區洛克威海灘、布朗士的果園海灘(Orchard Beach)、史泰登島(Staten Island)的南海灘(South Beach)。」戴葛摩強調，無人機從每日上午9時開始運行，直到黃昏海灘關閉，「如果我們檢測到沙魚，會立刻通知市公園局，他們會派遣救生員關閉海灘，無人機則進一步跟蹤沙魚動向，一旦它們遊走，我們會再次評估海灘安全，看是否要開放游泳區域。」

戴葛摩補充，洛克威海灘沙魚咬人事件後，市警局還在全市海灘都增派了警員巡邏。他建議所有市民都遵守游泳的時間，千萬不要在非正常時間游泳，「因為到時整個海灘可能就你一個人，萬一遇到沙魚那麼受傷風險很高。」；他表示，如果遇到沙魚，要趕緊遠離，「如果您在海灘上，請尋找附近的救生員求救。如果您在水中，請努力保持冷靜，遠離可能的危險，並尋求專業人員的幫助。」