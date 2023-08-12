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1200戶無證家庭 最快下周遷出紐約市 安置到上州13個庇護點

記者張心／紐約報導
最快於下周將有1200戶無證客家庭遷出紐約，安置到上州的13個庇護點。(市長辦公室提供)
最快於下周將有1200戶無證客家庭遷出紐約，安置到上州的13個庇護點。(市長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)即將達成協議，最快於下周將1200戶無證客家庭遷出紐約市，安置到上州的13個庇護點，若兩方達成一致，這也將是州府自無證客危機爆發以來所採取的最大行動。

消息人士透露，霍楚在紐約市爆發的無證客危機中遭受極大批評，被外界認為在無證客安置問題上嚴重缺席。目前市府正和州府就下一步計畫的最後細節談判，若能達成一致，這將是州府自無證客危機爆發以來所採取的最大行動。

「州長的團隊正在和市長的團隊進行關鍵性對話，討論如何分散給紐約市帶來極大負擔的無證移民。州府已經同意將這些家庭遷往紐約州的其他地區。」目前，尚不清楚這1200個家庭在未來一周具體將會被遷往哪裡，消息人士透露，安置的地點一定是已經有能夠支持這些家庭的基礎設施的地方。

消息人士補充，為了幫助紐約市分擔無證客壓力，州府計畫在上州的13個庇護點增派國民警衛隊人員(The National Guard)。這些由州府運營的庇護所，其中三間位於奧伯尼郡(Albany County)、四間在威徹斯特郡(Westchester County)、三間在水牛城郡(Buffalo County)，香奈塔第(Schenectady County)、達奇斯縣(Dutchess County)和橙縣(Orange County)各一間。

消息人士表示，國民警衛隊本周已經開始向這13間庇護所部署人力。但截至11日(周五)，國民警衛隊仍然處於待命狀態，尚未收到任何正式命令。

霍楚指出，最近幾個月，已幫助數百名無證客遷往上州，其中，奧伯尼郡收納600人、伊利郡(Erie County)接受500人、香奈塔第收納200人。但市府表示，這些遷徙是市府官員直接和當地政府對接達成的協議。

亞當斯在10日第36次向拜登總統發出嚴厲警告，指如果聯邦政府不能立即提供更多經濟援助，無證客危機最終將「摧毀大蘋果」，因為市府重新算了一筆帳，到2025年需要花費120億元照顧無證客。截至目前，聯邦政府共提供了1億4200萬元援助。

無證客 紐約市 庇護

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