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紐約房租創新高 曼哈頓均價達5588元 5個月4度破紀錄

記者和釗宇／紐約報導
紐約房租7月再創新高，曼哈頓公寓均價升至5588元。(美聯社)
紐約房租7月再創新高，曼哈頓公寓均價升至5588元。(美聯社)

最新發布的地產機構研究報告表明，7月紐約市房租上升的勢頭未減，曼哈頓布碌崙(布魯克林)以及包括長島市(Long Island City)在內的皇后區西北部區域的租金中位數都創歷史新高，其中曼哈頓平均租金高達5588元。

這份報告由德愛房地產經紀公司(Douglas Elliman)以及評估機構米勒-塞謬爾(Miller Samuel)共同發表，報告顯示，7月曼哈頓的平均租金高達5588元，比去年同期增加9%，而租金中位數則為4400元。這是曼哈頓的租金水平在過去五個月中第四次創下的新高。

值得注意的是，由於疫情的衝擊，曼哈頓人口流失嚴重，辦公空間的空置率超過50%，在這樣的情況下，住房的租金卻有增無減。專業人士預計，8月作為傳統的租房高峰時段，租金可能還會再創新高。

布碌崙7月的租金中位數達到3950元，比上月暴漲11%，比去年同期增長16%。西北皇后區的租金中位數則達到3641元，同樣創下歷史紀錄。就戶型來看，布碌崙的統倉(studio)租金中位達到3150元，而西北皇后區的單房公寓租金中位數為3088元，分別比上月增長5%和3%。而租金漲幅最大的，則是面積大、價格高的更高級的公寓。統計結果顯示，7月紐約全市單房公寓的租金漲幅為19%，三房公寓則達到36%。

造成租金高漲的主要原因是利率上升和新房供應量不足。曼哈頓區長李文(Mark Levine)本周曾表示，整個7月，紐約全市僅新增了10棟小住宅樓，共有279個單元投入市場；而在曼哈頓，這個數字為零。此外，紐約市的一系列有關租金穩定公寓的管理規定也導致了業主更新改造舊樓的意願不高，因而造成大量房屋空置、無法出租。

不過，根據專家的分析，房租價格可能很快就要到達頂點。塞謬爾公司執行長米勒(Jonathan Miller)指出，7月曼哈頓掛牌待租的公寓數量增加了11%，而新簽租約的數量則減少了6%。他認為，這表明租金水平可能接近了租房者可負擔的極限。未來如果房東繼續漲租，則可能導致無人出價並難以成交。米勒表示，2023年是一個「失望之年」，房東會發現難以再漲租金，而房客也得不到更優惠的價格或者住房條件的改善。

租金 曼哈頓 布碌崙

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