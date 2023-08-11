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林凱倫獲民主黨提名 角逐紐約州高院法官

記者高雲兒／紐約報導
林凱倫表示正式接受州高等法院法官的提名，並感謝司法大會上所有人員的支持，右為退休法官伍元天。(記者高雲兒／攝影)
林凱倫表示正式接受州高等法院法官的提名，並感謝司法大會上所有人員的支持，右為退休法官伍元天。(記者高雲兒／攝影)

紐約州民主黨黨部於10日舉行年度司法大會，正式提名華裔林凱倫(Karen Lin)為州高等法院法官候選人，她將參加11月的州高等法院法官普選；如果當選，林凱倫將再創歷史，繼成為皇后區首位民選亞裔女性民事法官後，成為皇后區首名東亞裔女性州高等法院法官。

在退休法官伍元天主持的司法大會上，州參議員劉醇逸以及黃敏儀幕僚長柯立人，作為州眾議會第40選區民主黨司法大會代表，提名林凱倫為州高等法院法官候選人，該提名獲得了全票通過；劉醇逸提名時稱，林凱倫是一個有著無可挑剔的法律職業生涯的人，致力於社區服務，並以身為民主黨人而自豪，他稱雖然林凱倫當選民事法官僅一年，就競選州高等法院法官十分罕見，但認為其潛力無窮。

林凱倫表示正式接受該提名，並感謝司法大會上所有人員的支持，包括皇后郡民主黨領袖及國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)和各級官員的支持，「你們打破了一個天花板，使我在33年後有可能站在這裡，雖然你們把標準定得很高，但我將盡我所能去接近它」。她自述三歲來美後，一直把皇后區當作自己的家，她稱「用法律來服務我的鄰居們是我的榮幸」。

從左往右：劉醇逸、林凱倫、米克斯(Gregory Meeks)。(記者高雲兒／攝...
從左往右：劉醇逸、林凱倫、米克斯(Gregory Meeks)。(記者高雲兒／攝影)

林凱倫曾任遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)聆訊官與布朗士民事房屋法庭法官，有25年的司法工作經驗及17年的法院工作經驗；去年年底，她以逾24萬最高票勝出，成為皇后區首位民選亞裔女性民事法官。

她表示，若自己當選，將繼續聆聽所有的案件，為請不起律師和翻譯的人提供幫助，如語言協助等，「作為一名法官，我的工作、角色和責任是確保每個人都能被公平地聽到、看到和對待，無論種族或民族。」她鼓勵所有的選民在11月積極投票。

米克斯則說，有一位來自社區的法官非常重要，「他們能夠理解社區的居民，從而做出公平的判斷」。除了林凱倫，其他四位被提名的法官為Cassandra Johnson、Peter J. Kelly、Hon. Scott Dunn、Jessica Earle-Gargan，五人將同時登上選票，角逐普選。

州參議員劉醇逸以及黃敏儀幕僚長柯立人，作為州眾議會第40選區民主黨司法大會代表，...
州參議員劉醇逸以及黃敏儀幕僚長柯立人，作為州眾議會第40選區民主黨司法大會代表，提名林凱倫為州高等法院法官，該提名獲得了全票通過。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 民主黨 亞裔

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