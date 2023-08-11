華女搭地鐵遭非裔少女攻擊 鼓勵亞裔「遇事要勇敢發聲」

華裔一家四口日前在地鐵遭非洲裔少女攻擊，受害者鼓勵亞裔積極報警維權。(本報檔案照)

來自內華達州的楊蘊珣一家四口日前在紐約市 旅行時遭三名非洲裔少女在地鐵 上謾罵和攻擊，隨著該案件的大量報導和曝光，其中一名滋事少女已向警方自首，遭控兩項攻擊罪；楊蘊珣10日接受本報採訪，認為其他兩名少女雖未動手、但也參與其中，希望可以早日自首承擔應有的責任，同時也以自身經歷鼓勵其他亞裔 民眾，遇事一定要勇敢站出來發聲維權。

據警方消息，涉及此案的一名16歲的少女日前到警局自首，雖未被公布身分，但相信其是廣傳視頻中身穿淺色衣服、語氣和行為最為暴躁、並出手打楊蘊珣的少女；她目前已被控兩項攻擊罪，而其他兩名同伴，沒有被紐約市警要求逮捕。

楊蘊珣表示，很感激少女勇於承擔責任，而另兩人雖沒有出手攻擊，但當下與落網少女同為一夥，騷擾了他們一家，理應也要被抓起來；對於警方排除仇恨犯罪指控，她表示無異義，「確實不是種族因素驅使，更多的是霸凌，欺負那些看起來柔弱的人。」

案發後她與紐約市警的「移民外展部門」(Immigrant Outreach Unit)警員緊密聯繫，在與對方的談話中了解到亞裔民眾最大的通病就是遇事不報案、不懂為自身維權，與她勇敢說出遭遇的情況成強烈對比。

「就算到了被毆打住院的地步，許多亞裔仍抱著大事化小、小事化無的心態，拒絕讓涉案人逮捕控罪」，楊蘊珣指出，但不發聲許多事件便會被掩蓋，沒有造成絲毫影響也就不會帶來正向的改變，「久而久之又會有人因此受傷。」

「這起案件既然已引發廣泛關注，我覺得可以利用這個機會鼓勵亞裔作出改變，以改善我們的處境」，楊蘊珣希望以自身經歷為例，鼓勵亞裔在非常時刻要尋求執法、司法機構的介入；「我不是說要將每個人送入獄，但做錯事就要承擔責任、面臨應有的後果」，而對於這幫年輕人而言，我們也要想辦法緩解他們的怒氣、化解誤會，不要讓相似的事情持續在社區發生。