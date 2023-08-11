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華女搭地鐵遭非裔少女攻擊 鼓勵亞裔「遇事要勇敢發聲」

記者顏潔恩／紐約報導
華裔一家四口日前在地鐵遭非洲裔少女攻擊，受害者鼓勵亞裔積極報警維權。(本報檔案照)
華裔一家四口日前在地鐵遭非洲裔少女攻擊，受害者鼓勵亞裔積極報警維權。(本報檔案照)

來自內華達州的楊蘊珣一家四口日前在紐約市旅行時遭三名非洲裔少女在地鐵上謾罵和攻擊，隨著該案件的大量報導和曝光，其中一名滋事少女已向警方自首，遭控兩項攻擊罪；楊蘊珣10日接受本報採訪，認為其他兩名少女雖未動手、但也參與其中，希望可以早日自首承擔應有的責任，同時也以自身經歷鼓勵其他亞裔民眾，遇事一定要勇敢站出來發聲維權。

據警方消息，涉及此案的一名16歲的少女日前到警局自首，雖未被公布身分，但相信其是廣傳視頻中身穿淺色衣服、語氣和行為最為暴躁、並出手打楊蘊珣的少女；她目前已被控兩項攻擊罪，而其他兩名同伴，沒有被紐約市警要求逮捕。

楊蘊珣表示，很感激少女勇於承擔責任，而另兩人雖沒有出手攻擊，但當下與落網少女同為一夥，騷擾了他們一家，理應也要被抓起來；對於警方排除仇恨犯罪指控，她表示無異義，「確實不是種族因素驅使，更多的是霸凌，欺負那些看起來柔弱的人。」

案發後她與紐約市警的「移民外展部門」(Immigrant Outreach Unit)警員緊密聯繫，在與對方的談話中了解到亞裔民眾最大的通病就是遇事不報案、不懂為自身維權，與她勇敢說出遭遇的情況成強烈對比。

「就算到了被毆打住院的地步，許多亞裔仍抱著大事化小、小事化無的心態，拒絕讓涉案人逮捕控罪」，楊蘊珣指出，但不發聲許多事件便會被掩蓋，沒有造成絲毫影響也就不會帶來正向的改變，「久而久之又會有人因此受傷。」

「這起案件既然已引發廣泛關注，我覺得可以利用這個機會鼓勵亞裔作出改變，以改善我們的處境」，楊蘊珣希望以自身經歷為例，鼓勵亞裔在非常時刻要尋求執法、司法機構的介入；「我不是說要將每個人送入獄，但做錯事就要承擔責任、面臨應有的後果」，而對於這幫年輕人而言，我們也要想辦法緩解他們的怒氣、化解誤會，不要讓相似的事情持續在社區發生。

亞裔 紐約市 地鐵

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