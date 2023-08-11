日落公園機車違規 警展開取締 已充公23輛無牌摩托車

72分局充公轄區內20多輛違規機車。(取自推特)

管轄布碌崙 (布魯克林)日落公園 的72分局日前舉辦警民會議時，不少民眾投訴小型摩托車(Scooter)騎士在街上違規、魯莽行駛，引發交通安全隱患；該分局警員因而自本周起在轄區內展開取締行動，到目前為止已充公20多部機車，以此警告違規上路的機車騎士。

眾多居民在日前舉行的警民會議中透露，機車騎士無視交通規則，在住宅區道路、甚至人行道上風馳電掣，呼嘯而過路人的身旁，令人感到非常不安；雖至今未發生過嚴重事故，但足以形成安全隱患，對行人或其他車輛的安全帶來威脅，希望警方立即展開執法管制，或至少向他們發出警告。

72分局警方表示，任何由汽油推動的機車都必須符合州法規定，進行註冊並掛上車牌，才能在道路上行駛；但依照當前的情況，特別是餐飲業外賣郎廣泛使用的機車，大多都未經註冊過，照理說不該上路。

警局對此已派出交通安全組(Traffic Safety Unit)自本周起在轄區內巡邏，從3至6大道、55至65街間展開行動，最終在街邊、以及眾多商店門前將沒有車牌的機車充公帶回警局，至今總共是23輛；警方呼籲，騎士若發現停在街邊的機車不見蹤影，可到布碌崙4大道交830號的72分局詢問。

若想取回機車，必須先到汽車管理局(DMV )的辦公室，通過合法途徑申請車牌並支付罰款，之後可憑藉DMV發出的證件到警局將車取回；一名警員也強調，並不是想要奪走外賣郎的維生工具，也不想通過開罰單的方式令人們學習教訓，但社區的安全無論如何都是頭等大事，接下來也會繼續執法，呼籲還未取得車牌的騎士趕緊申請相關證件。