東百老匯扒竊增？清潔工1天發現2失竊錢包…疑慣犯所為

經過聯絡，其中一個錢包已經歸還給失主。(華埠商業改進區提供)

華埠 商業改進區(Chinatown BID)近日反映，負責管理華埠街道垃圾桶的工人在一天之內，發現了兩個被遺棄的失竊錢包，事發地點皆位於曼哈頓華埠的東百老匯 區域，失主均為華人。目前，商改區 已與兩位失主取得了聯繫，同時提示東百老匯附近居民注意防竊。

據介紹，兩個錢包均是在9日白天被工人發現的，其中一個地點在市場街(Market St.)上，另一個位於東百老匯(East Broadway)。工作人員查看後，發現包內現金被一掃而空，但其他物品，包括銀行卡、市民卡、駕照、工卡甚至交通卡(Metro Card)都完好無損。錢包沒有被扔在垃圾桶內，而是遺棄在垃圾桶上方以便被尋到，也說明扒手應為職業竊賊。

商改區工作人員根據錢包內身份信息與失主取得聯絡後了解到，兩人分別損失了幾百以及上千元現金，竊賊連錢包內的硬幣都沒有放過。其中，錢包被丟在市場街的失主就住在這條街上，據他回憶，他當日並未出遠門，失竊很可能就發生於他在樓門口吸菸的時候。當時，他把錢包放在褲子後側的口袋內。另一名失主當日從外州來到紐約看病，在接到電話時，她甚至都不知道自己丟了錢包。

華埠商改區行政總監陳作舟特別提示近期在東百老匯區域活動的華人居民，小心被竊。他說，很多職業慣犯的偷竊「手藝」很高，只要受害人稍沒注意，就有可能得手。民主黨65D區領袖于金山介紹，在華埠東百老匯以及堅尼路(Canal St.)等人流特別密集的路段，扒竊案一直非常普遍，常能接到社區居民的反饋。不過，由於偷錢包案件數額一般不大、又不造成人員傷亡，因此通常只能不了了之，即使報了案也很難破獲，更別提追回損失了。