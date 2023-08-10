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乘客數恢復至疫前80% 地鐵1號線、6號線增加周末班次

記者張心／紐約報導
乘客量急速恢復，紐約市1號線和6號線地鐵將增加班次。(Getty Images)
乘客量急速恢復，紐約市1號線和6號線地鐵將增加班次。(Getty Images)

大都會運輸署(MTA)9日宣布，將從12日(周六)起增加1號線和6號線地鐵班次，由原本的8分鐘一班提升為6分鐘一班，因周末地鐵平均乘客量已達到220萬，恢復到了疫情前的80%。

大都會運輸署主席利博(Janno Lieber)表示，地鐵1號線和6號線的周末服務班次將增加，「這可能聽起來沒什麼，但當你站在炎熱的月台上，每一分鐘都顯得很重要。」他補充，此前G線、J線和M線也增加了更多服務，C線添加了午間班次，「我們不斷接到乘客投訴，抱怨需要長時間等待地鐵，州府新財年的3500萬元預算使服務改善實現。」

利博指出，預計紐約其他地鐵線路也將陸續增加周末班次，這些增長將主要針對客流量自疫情起恢復較高的線路和時段。根據大都會運輸署最新統計，工作日平均乘客量已達到385萬人，周末平均乘客量為220萬人，而且周末客流量的恢復速度超過了工作日，已約達到疫情前的80%，工作日客流量約恢復到疫情前的65%至70%。

根據大都會運輸署的計畫，今年12月之前，全市各條地鐵線路工作日午間和晚間服務將增加，保證8分鐘一班地鐵；到2024年7月以前，各地鐵線路在工作日的服務班次都會增加，也保證每8分鐘一班車。

地鐵 大都會 疫情

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