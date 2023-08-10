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避免市民返校購物超支 DCWP發指南

記者和釗宇／紐約報導
開學季即將到來，市府發布開學季消費指南，指導家長對孩子做好理財教育。(市長辦公室提供)
開學季即將到來，市府發布開學季消費指南，指導家長對孩子做好理財教育。(市長辦公室提供)

隨著開學季日益臨近，為了避免家長為了孩子開學而陷入過度消費的陷阱，紐約消費者和工人保護局(Department of Consumer and Worker Protection, DCWP)日前發布指南，引導市民理性消費，並幫助家長支招以節省開支。

指南提示，在開始購物之前，家長們最好與學校老師溝通，列出開學所需物品的清單，然後教育孩子如何根據這份清單以及自己的消費能力做好預算並嚴格遵守，以避免浪費和盲目消費。

在購物過程中，要讓孩子學會使用網路或社群媒體等方式研究產品、比較價格以及搜尋促銷或折扣。不過，購物者也需要學會甄別並保持警惕，因為有些騙子會利用虛假折扣作為誘餌，套取個人信息。購物時，商家必須在明顯的位置標明商品價格，如果價不符實，屬於違法行為。

購物後，要告訴孩子應該索取收據並妥善保存。根據紐約市的規定，消費金額超過20元時，商家必須為顧客提供收據，而購物金額在5元至20元之間時，顧客可以要求獲得收據。而拿到收據後，也需要注意上面是否暴露了太多個人信用卡信息。如果商家不接受現金支付、或對現金用戶收取比信用卡或其他電子支付更高的費用，是違法行為，顧客可以舉報。此外，商店還被要求公布詳細退款政策，如果沒有公布或張貼位置不易被看到，則顧客有權在購物完成30天內要求退款。

最後，家長有必要教導孩子了解信貸常識，讓孩子知道信用卡消費不等於「免費」，而是必須連本帶利事後償還。並且，一定要讓孩子知道：不負責任地使用信用卡，後果很嚴重。

消費者和工人保護局局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)表示，希望這份指南能幫家長看護好自己辛苦賺來的錢，也教會孩子們該如何做預算。如需了解更多內容，可登錄https://reurl.cc/mDKl1M。

紐約消費者和工人保護局發布開學季消費指南，指導家長對孩子做好理財教育。(記者和釗...
紐約消費者和工人保護局發布開學季消費指南，指導家長對孩子做好理財教育。(記者和釗宇／攝影) 信用卡

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