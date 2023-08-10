避免市民返校購物超支 DCWP發指南

開學季即將到來，市府發布開學季消費指南，指導家長對孩子做好理財教育。(市長辦公室提供)

隨著開學季日益臨近，為了避免家長為了孩子開學而陷入過度消費的陷阱，紐約消費者和工人保護局(Department of Consumer and Worker Protection, DCWP)日前發布指南，引導市民理性消費，並幫助家長支招以節省開支。

指南提示，在開始購物之前，家長們最好與學校老師溝通，列出開學所需物品的清單，然後教育孩子如何根據這份清單以及自己的消費能力做好預算 並嚴格遵守，以避免浪費和盲目消費。

在購物過程中，要讓孩子學會使用網路或社群媒體等方式研究產品、比較價格以及搜尋促銷或折扣。不過，購物者也需要學會甄別並保持警惕，因為有些騙子會利用虛假折扣作為誘餌，套取個人信息。購物時，商家必須在明顯的位置標明商品價格，如果價不符實，屬於違法行為。

購物後，要告訴孩子應該索取收據並妥善保存。根據紐約市 的規定，消費金額超過20元時，商家必須為顧客提供收據，而購物金額在5元至20元之間時，顧客可以要求獲得收據。而拿到收據後，也需要注意上面是否暴露了太多個人信用卡 信息。如果商家不接受現金支付、或對現金用戶收取比信用卡或其他電子支付更高的費用，是違法行為，顧客可以舉報。此外，商店還被要求公布詳細退款政策，如果沒有公布或張貼位置不易被看到，則顧客有權在購物完成30天內要求退款。

最後，家長有必要教導孩子了解信貸常識，讓孩子知道信用卡消費不等於「免費」，而是必須連本帶利事後償還。並且，一定要讓孩子知道：不負責任地使用信用卡，後果很嚴重。