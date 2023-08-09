SHSAT有新威脅？ 寇頓籲家長準備動員

寇頓8日表示，SHSAT正面臨著新的威脅，呼籲家長們應隨時做好動員準備。圖為此前亞裔社區集會反對取消SHSAT。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)民主黨主席日前再提廢特殊高中入學考試(SHSAT )，雖然紐約州眾議長希士提(Carl Heastie)強調，州眾議會不考慮任何改變，但州眾議員寇頓(William Colton)8日再發表聲明，表示SHSAT正面臨著新的威脅，呼籲家長們應隨時做好動員準備。

曾當過教師的寇頓，深知SHSAT考試對於移民和工薪家庭孩子的重要性，「SHSAT是新移民家庭實現美國夢的一個切入點，關上這扇門對他們來說完全不可取」，SHSAT考試必須保留。寇頓強調，SHSAT制度多年來一直遭受挑戰與攻擊，但他已準備好與幕僚長莊文怡(Susan Zhuang)一道，共同繼續為保留SASAT考試而鬥爭。

寇頓表示，與其取消SHSAT考試，市府不如投入更多資源，確保全市每個學區的學生，都有機會參與優質的早教項目，並有充分的機會加入資優班 。寇頓強調，這兩項計畫能讓有能力和有理想的年輕學子早做準備，為他們提供必要的工具，使他們今後能夠在SHSAT等考試中取得成功。

目前在紐約市 公立學校就讀的學生超過100萬人，而資優班計畫在全市範圍內總共只有2500個名額，遠遠無法滿足需要，必須通過抽籤的方式來決定哪些學生能進入資優班，這使很多學生落榜，無法如願以償。2022年，紐約市宣布將在全市所有學區開設資優班，並增加資優班項目的學生名額。

寇頓說，過去紐約市每個學區都有許多資優班，但市教育局後來取消了其中的不少項目，使有餘力的學生失去了接受更優質教育的機會。他認為，紐約市必須在全市範圍內廣泛開設資優班，市政府也必須努力吸引最優秀的教師到紐約市各個角落任教。只有這樣，才能真正幫助那些希望進入特殊高中的學生取得成功。