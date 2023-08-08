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全美最佳醫院 紐約4家並列第10

記者張心／紐約報導
紐約市西奈山醫院並列排名全美第十、紐約州第一。(取自紐約市西奈山醫院推特)
紐約市西奈山醫院並列排名全美第十、紐約州第一。(取自紐約市西奈山醫院推特)

根據美國新聞與世界報導(US News and World Report)近日發布的「全美最佳醫院排名」報告，紐約市西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)、紐約長老教會康乃爾哥倫比亞醫院(New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell)、長島北岸大學醫院(North Shore University Hospital at Northwell Health)、紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)四家醫院進入前22強，並列全美第十名、全紐約州第一名。

美國新聞與世界報導從21個基準手術和病症方面對醫院進行評級，包括高難度的膝蓋關節置換手術、心臟搭橋手術，及今年新增的白血病、淋巴瘤、骨髓瘤等疑難雜症。該榜單重點表彰了全美22家醫院，報告指，排名標準是依據各醫院的得分，如果在15個專業中，獲得全國性排名，則能獲得相應分數；如果排名高的專業多，則得分越多；此外，如果醫院在20項醫療程序和設施條件要求中，任何一項被評為高分，也會得分。

紐約市西奈山醫院、紐約長老教會康乃爾哥倫比亞醫院、長島北岸大學醫院和紐約大學朗格尼醫學中心首次並列上榜，但在不同醫學領域各有千秋。紐約市西奈山醫院在老年病學(Geriatrics)位列全美第一，紐約長老教會康乃爾哥倫比亞醫院在風濕病學(Rheumatology)名列全美第二，長島北岸大學醫院的整形外科(Orthopedics)和肺科與肺外科(Pulmonology & Lung Surgery)位列全美第十，紐約大學朗格尼醫學中心的神經內科和神經外科(Neurology & Neurosurgery)排名全美第一。

位於聖路易斯(St. Louis) 的巴恩斯猶太醫院(Barnes-Jewish Hospital)獲得全美第一名。完整排名請見網頁：https://reurl.cc/gDAD6R。

醫學 長島 紐約市

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