全美最佳醫院 紐約4家並列第10

紐約市西奈山醫院並列排名全美第十、紐約州第一。(取自紐約市西奈山醫院推特)

根據美國新聞與世界報導(US News and World Report)近日發布的「全美最佳醫院排名」報告,紐約市 西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)、紐約長老教會康乃爾哥倫比亞醫院(New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell)、長島 北岸大學醫院(North Shore University Hospital at Northwell Health)、紐約大學朗格尼醫學 中心(NYU Langone Medical Center)四家醫院進入前22強,並列全美第十名、全紐約州第一名。

美國新聞與世界報導從21個基準手術和病症方面對醫院進行評級,包括高難度的膝蓋關節置換手術、心臟搭橋手術,及今年新增的白血病、淋巴瘤、骨髓瘤等疑難雜症。該榜單重點表彰了全美22家醫院,報告指,排名標準是依據各醫院的得分,如果在15個專業中,獲得全國性排名,則能獲得相應分數;如果排名高的專業多,則得分越多;此外,如果醫院在20項醫療程序和設施條件要求中,任何一項被評為高分,也會得分。

紐約市西奈山醫院、紐約長老教會康乃爾哥倫比亞醫院、長島北岸大學醫院和紐約大學朗格尼醫學中心首次並列上榜,但在不同醫學領域各有千秋。紐約市西奈山醫院在老年病學(Geriatrics)位列全美第一,紐約長老教會康乃爾哥倫比亞醫院在風濕病學(Rheumatology)名列全美第二,長島北岸大學醫院的整形外科(Orthopedics)和肺科與肺外科(Pulmonology & Lung Surgery)位列全美第十,紐約大學朗格尼醫學中心的神經內科和神經外科(Neurology & Neurosurgery)排名全美第一。

位於聖路易斯(St. Louis) 的巴恩斯猶太醫院(Barnes-Jewish Hospital)獲得全美第一名。完整排名請見網頁:https://reurl.cc/gDAD6R。