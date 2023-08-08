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長島鐵路 將取消20趟優惠票

記者高雲兒／紐約報導
大都會運輸署(MTA)將取消長島鐵路20趟優惠車票項目，混合工作模式的通勤客恐要比之前多掏近三成的車費。(記者許君達／攝影)
大都會運輸署(MTA)將取消長島鐵路20趟優惠車票項目，混合工作模式的通勤客恐要比之前多掏近三成的車費。(記者許君達／攝影)

大都會運輸署(MTA)將取消長島鐵路20趟優惠車票項目，並在本月20日生效；對於當今仍然使用混合工作模式的通勤者們，這意味著要比之前多掏近三成的車費。

據悉，在疫情期間，在家工作的模式使得鐵路月票(monthly pass)不再受歡迎，因此20趟優惠車票項目在去年3月推出，以吸引不用一周五天去坐班的通勤一族，該項目為在高峰期上下班的乘客們節省近20%的費用。

大都會運輸署董事會在上月決定取消該項目，MTA發言人多諾萬(Aaron Donovan)解釋說，在分析了一年多來的長島鐵路車票銷售數據後，消費者更喜歡打折的月票，每月至少售出4萬1000張。

他表示，將會給予月票折扣，因此即使車票價格上漲，月票仍然比過去八年便宜。MTA官員還在聲明中稱，雖然長島鐵路在工作日的乘客量恢復到疫情前水平的70%，但20趟優惠車票項目的購買量並不大。

迄今為止，有1萬4000人使用20趟優惠車票項目，其中一些民眾抱怨，MTA忽視了很多公司仍然採用混合工作模式的現狀，且根據保全公司Kastle Systems的數據，紐約市的辦公室入住率僅為疫前一半左右。

相較而言，其他的通勤鐵路仍然保留了20趟優惠車票項目，比如新澤西捷運(NJ Transit)，繼續提供給通勤者20%的折扣。

在疫情期間努力推動促成20趟優惠車票項目的長島鐵路通勤委員會主席布林曼(Gerard Bringmann)，曾嘗試說服董事會保留，但是無果，他稱「這是令人失望的倒退」。

長島鐵路 MTA 疫情

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