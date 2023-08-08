布碌崙2華翁無端被捕 議員將助撤銷指控

溫姓華裔老者被四名警察壓倒在地後被捕，曲怡文辦公室正尋求撤銷指控。(視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林)靠近8大道的埃里克森公園(Leif Ericson Park)一幫華裔 青少年時常在公園騷擾老人，但其中一名青少年的報案電話卻導致兩名華裔老者日前反而在公園遭警方逮捕。目前，州參議員 曲怡文辦公室正協調各方，設法撤銷對這兩名老者的指控。

根據視頻，這些青少年向老人和孩子扔水球、飲料罐、木棍等物，他們還不聽勸告，向給他們錄像的人做鬼臉，豎中指；兩名被捕的閩籍老者一位姓張(Zhang)，現年66歲；另一名姓溫(Wen)，現年68歲。據張姓老人自述，他當時看到一名華裔青少年無辜騷擾另一位老人，向那位老人扔東西，就上前指責，沒想到被指控攻擊；溫姓老者說，他看到張姓老人被逮捕，覺得事情太不公平，於是上前和警察說理，想讓警察放人，沒料到被指控襲警，最後是三四名警察將他壓倒在地上，他現在身上還有多處傷；兩名老者過堂後日前已回到家中。

7日上午，紐約親子互助會會長黃妮可陪同兩位老者到州參議員曲怡文的辦公室求助。據介紹，法律援助機構已經給兩位老者各自指派了律師，預訂下次出庭時間為9月29日(周五)。據曲怡文幕僚長張意介紹，她已經分別與兩位老人的律師取得了聯繫，溫姓老人的律師說，像這種所謂的「襲警」場面十分常見，需要和檢方進行溝通，檢方在對證人證物進行審查後，是非常有可能撤銷指控的。

張意也與張姓老人的律師取得了聯繫，律師表示已經與檢方約好時間，討論張姓老者案情。張意說，她已經向律師和檢方介紹了埃里克森公園內熊孩子亂扔物品還不聽勸告的事情，希望能引起檢方和律師對案件背景情況的關注和重視。張意還建議兩位老人到醫院去做傷情檢查，拿到報告，以備後用。

黃妮可說，這起案件發生在傍晚公園人多之時，相信公園有許多民眾都是目擊者。如需要，眾人都可以給兩位老人作證，還他們清白。