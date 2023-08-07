布碌崙華社示威 反建庇護所 兩黨民代齊聚 痛批市府決策不透明

日落公園華社民眾集會，反對臨時難民庇護所。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)華社數百名各界民眾6日在日落公園 娛樂中心(Sunset Park Recreational Center)前集會，反對用娛樂中心收容庇護 客，兩黨民代齊聚；抗議者群情激憤，高舉「公園不要庇護所」、「公園安全 社區安全」、「還我社區空間」、「尊重公園」等標語，表示在此設立庇護所將給社區增加不安全的因素，而且市政府在處理庇護客問題上不透明，希望在庇護所問題上增加溝通。

日落公園華社民眾集會，反對臨時難民庇護所。(記者胡聲橋 / 攝影)

目前，紐約市被迫接受的北上無證客的數量已超過其處理能力，市政府被迫逐出在庇護所生活超過60天的無證客，同時還在尋找其他一些臨時庇護所，日落公園的娛樂中心就是其中之一，讓華社感到震驚；等民眾發現庇護所開張時，這個目前容量為100人的庇護所裡已經住進了超過60人。

第43選區共和黨市議員候選人譚瑩瑩6日早間舉行示威，反對用娛樂中心收容庇護客。(記者胡聲橋 / 攝影)

集會由第43選區民主黨市議員候選人、州眾議員寇頓 (William Colton)的幕僚長莊文怡組織，她在現場為民眾發放表格供民眾簽名，表示將把表格送交市府和州府，讓官員了解民眾的意見；寇頓表示，他不反對收容庇護客，但聯邦政府 沒有提供必要的資源，現在市府不得不使用學校、公園、娛樂中心收容是不合適的，因為這些地方不能住人，而且更是剝奪了現有居民的權利。他呼籲聯邦政府宣布緊急狀態，對這些庇護客危機負起責任；他還呼籲聯邦政府為庇護客提供更多法律服務，讓他們早日安定。

共和黨籍州眾議員鄭永佳也參加集會，他表示，市府在社區不知情的情況下將娛樂中心設為庇護所是不恰當的，他認為，聯邦政府對紐約市面對的難民危機沒有引起足夠的重視，日落公園和其他社區必須發出更大的聲音，必須為之拼爭；「守護天使」(Guardian Angels)負責人，前共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)說，在庇護客問題上，紐約已經受夠了；對於日落公園的華裔社區和西語裔社區來說，他們自己的住居條件都不好，如果安置他人？

華社領袖也對市府做法表示憤怒，美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊說，市政府沒有和社區溝通，也沒有和市州議員聯絡，就決定設立臨時庇護所，這說明市政府沒有注意華社的安危，他對此堅決反對。

布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福說，社區突然湧入大量庇護客，誰都不知道他們是否有犯罪紀錄，是否有精神病史、是否吸毒，周圍學校幾周後就要開學，庇護客湧入會對社區構成巨大風險。紐約華人聯合會會長陳繼華說，公園本來是休閒娛樂的地方，這些難民的到來會使許多人不敢再去公園，尤其是晚上，這會對整個社區造成不利影響。

示威進行之時，支持接納庇護客的民眾也同場舉行了集會，嗆聲反對者；反對者集會在娛樂中心的左側，支持者在娛樂中心的右側，由警察將兩方分開。支持者的標語上寫著：「紐約歡迎移民」、「歡迎到日落公園」、「歡迎到布碌崙」等。

此外，第43選區共和黨市議員候選人譚瑩瑩也在當日早間舉辦抗議集會，她表示，在處理庇護客的問題上，政府必須透明；但現在，這間臨護所會不會進一步擴大，什麼時候送出庇護客，庇護所何時關閉，都是未知數，她希望市政府在就這些問題做決策時能及時與當地社區保持溝通。

福建老人會會長盧彪說，華社許多老人經常到日落公園活動、健身，不少老人還有康樂中心的通票，現在難民入住這個臨時庇護所後，許多老人都不去日落公園活動了。他希望市府能採取必要的安全措施，至少讓當地居民感到安心。