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紐約香港龍舟節 賽前暖身

記者劉梓祁／紐約報導
參加香港龍舟節的隊伍，於5日舉行賽前最後一次實練，盼在比賽當天拿出最好表現。(記者劉梓祁／攝影)
參加香港龍舟節的隊伍，於5日舉行賽前最後一次實練，盼在比賽當天拿出最好表現。(記者劉梓祁／攝影)

每年一度的紐約香港龍舟節(HKDBF-NY)即將舉辦，5日主辦方在皇后區法拉盛草原可樂娜公園，舉辦賽前最後一次實練，當天雖然天氣炎熱，但不少隊伍仍抓緊最後時間練習，確保在正式比賽當天能夠拿出最好表現、獲得冠軍，各隊伍氣氛高張，也為即將到來的賽事暖身。

龍舟節組委會主席萬三權表示，此次賽前演練，旨在為各隊伍提供機會測試實力，同時讓各隊伍中的新成員，熟悉比賽流程和環境，從而找出不足之處並加以改進，確保比賽更加流暢默契。

他還說，根據以往經驗，實練中表現最好的隊伍並不一定能在比賽中獲得最佳成績，因此懸念將保留至最後一刻。

在上屆龍舟節贏得常規賽的「聯合愛迪生電力公司電龍隊」代表古文傑指，此次參賽隊伍有近50人組成，希望通過最後一次練習找出需要微調的方面，並確保團隊彼此同步、共同協作。他還說，隨著比賽每年舉辦，所有隊伍均更具競爭力；雖然目標仍為贏得冠軍，但也願全體隊員享受比賽和戶外環境。

「哥倫比亞大學校友會龍舟隊」代表戴李平和雷士雄表示，在去年比賽中贏得非營利組織和教育機構邀請賽的前三甲，今年目標為爭奪冠軍，且隊伍人數達到創紀錄的27位。兩人還說，因為團隊中有諸多新成員，希望在練習賽中體驗船體和水域，並完成最後的磨合任務，成為最有競爭力隊伍之一。

紐約香港龍舟節將於12(周六)、13日(周日)舉辦，屆時將有過百支隊伍參加各項競技和娛樂性比賽，以推廣中華傳統文化及促進國際友誼；該活動由1991年起舉辦，今年為第31屆，由香港駐紐約經濟貿易辦事處主要協辦，無論晴雨天氣，比賽將如常舉行，觀眾可免費入場。

主辦方表示，活動共有170支隊伍參與，其將參加常規公開賽、慈善競賽、非營利組織邀請賽和贊助商挑戰賽等項目，其中有多個市府部門隊伍，包括市長辦公室、市消防局和市警察局等。

此外，主辦方今年將繼續與大都會運輸署(MTA)合作；乘坐7號地鐵至花旗球場(Citi Field)站參加龍舟節的民眾，可換乘MTA專設穿梭巴士直達活動現場。

參加香港龍舟節的隊伍，於5日舉行賽前最後一次實練，盼在比賽當天拿出最好表現。(記...
參加香港龍舟節的隊伍，於5日舉行賽前最後一次實練，盼在比賽當天拿出最好表現。(記者劉梓祁／攝影)
參加香港龍舟節的隊伍，於5日舉行賽前最後一次實練，盼在比賽當天拿出最好表現。(記...
參加香港龍舟節的隊伍，於5日舉行賽前最後一次實練，盼在比賽當天拿出最好表現。(記者劉梓祁／攝影)

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