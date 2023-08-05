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7月紐約地鐵犯罪率 較去年降約10%

記者張心／紐約報導
紐約市地鐵治安初見成效，地鐵犯罪率較去年大幅下降約10%。(記者張心／攝影)
紐約市地鐵治安初見成效，地鐵犯罪率較去年大幅下降約10%。(記者張心／攝影)

在4日舉行的紐約市例行公共安全簡報會上，市警表示，紐約市地鐵治安初見成效，地鐵犯罪率較去年大幅下降約10%，對比疫情前，更減少了近6%。

在市公共安全辦公室運營主管邁耶斯(Justin Meyers)主持的簡報會議上，市警交通局長肯珀(Michael Kemper)表示，地鐵犯罪趨勢在逐步下滑。

他列舉數據，今年7月的地鐵犯罪率，同比去年下降了9.9%；截止今年的前七個月，地鐵犯罪率整體同比去年下降了5.1%，這意味著重大地鐵罪案量，減少了至少70起。

肯珀說，去年對紐約市民來講，是「噩夢般的一年」，在2022年的前十個月，地鐵犯罪率飆升了40%，民眾成日擔心受怕；為了改善大幅攀升的地鐵犯罪率，市警在全市地鐵增派警員，每日甚至一度達到有1200名警員同時巡邏。

除此之外，地鐵站內也加裝更多監控攝像頭，政府並推出遊民清理計畫，盼能減少地鐵犯罪率，挽回民眾對紐約市治安的信心。

不僅地鐵系統內治安下滑，紐約市民也有感全市治安在疫情後每況愈下，對此肯珀表示，在對比數據後，發現與疫情前的2019年相比，紐約市今年的地鐵犯罪率下降了6%；與2018年相比，則下降超過了6%。

肯珀補充，與歷年數據比較，發現紐約市僅有三個年份，前七個月的犯罪率比今年要低，「我們不會因此鬆一口氣，打擊犯罪的道路依舊任重道遠，全體警員會持續努力」。

地鐵站 紐約市 疫情

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