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地區檢察官蔣莎樂：今年7月 布碌崙多年來最安全

記者胡聲橋／紐約報導
地區檢察官蔣莎樂介紹布碌崙整體犯罪情況。(檢察官辦公室提供)
地區檢察官蔣莎樂介紹布碌崙整體犯罪情況。(檢察官辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)日前列舉該辦公室7月在起訴幫派成員、處理刑事司法系統內的精神疾病等方面取得的成績，並表示，今年7月是布碌崙多年來最安全的一個月。

根據蔣莎樂的推文，布碌崙7月共發生了七起凶殺案和38起槍擊案，是多年來最低的，甚至低於2018年和2019年的7月，這兩年是有紀錄以來，最安全的年份。

7月10日，布碌崙一名幫派成員被宣判，這是檢察官辦公室在打擊槍枝暴力方面取得了又一勝利。該幫派成員於2017年在一家雜貨店外殺害了一名競爭對手，目前將面臨15年刑期至終身監禁。該成員隸屬於貝弗利老大幫(Martense Beverly Bosses)。迄今為止，檢察官辦公室已成功將該幫派成員的17名同案被告全部定罪。

處理司法系統中的精神健康問題一直是蔣莎樂檢察官的優先事項。檢察官辦公室堅信，讓患有精神疾病的被告獲得有效治療，是減少累犯的有效方法。布碌崙精神健康法庭於2002年成立，該法庭旨在為符合條件的精神疾病被告提供治療而非監禁，是紐約市首個此類法庭。迄今為止，已有1000多人通過該法庭成功地從可能的監禁轉為治療。

檢察官辦公室通過分析槍枝案件的數據發現，超過20%的被告有家庭或親密伴侶暴力史。目前，檢察官辦公室在布朗斯維爾(Brownsville)發起一項試點計畫，旨在打破家庭暴力與社區暴力之間的聯繫。該計畫通過對話、支持和社區參與，以預防暴力並幫助家暴受害者康復。

檢察官辦公室還為熱衷於刑事司法的學生提供教育體驗。從7月開始，他們接待了120多名高中生、大學生和法律專業的學生，對檢察官辦公室及其刑事法律系統中的各個合作伙伴進行為期八周的介紹。

檢察官 布碌崙 幫派

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