擲水球、石頭…華裔青少年騷擾公園民眾 受害長者反被捕

遭警方逮捕的第二名長者。(視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林)鄰近8大道 的埃里克森公園(Leif Ericson Park)，近幾個月出現一幫華裔 青少年騷擾公園民眾；3日傍晚，轄區市警68分局接獲其中一名青少年報案電話到場執法，幾名華裔長者想解釋事情原委但由於語言不通，造成現場一度混亂，最後有兩名長者被捕。州參議員曲怡文辦公室目前已介入，將與市警一起針對惡少騷擾民眾案調查。

老人幼童都遭殃

根據民眾說法，三個月前一群華裔青少年在公園內騷擾其他民眾，其中年紀最大的快上高中，最小的不到十歲，團夥最初只有五人，如今約有七、八人；一開始他們用水球砸公園其他民眾，過去一周變本加厲，開始用西瓜皮、水瓶、紙皮、汽水罐、石頭、木棍等物品砸人，受害者除了公園中的年長者，還有一、兩歲的幼童。

紐約親子互助會會長黃妮可指出，過去在公園辦活動時，就有義工被砸，自己也有一次被砸了三個水球，一問之下，才知道公園裡的老人家幾乎每天都被騷擾；有人曾試圖找青少年理論，用手機將過程拍下來，但惡少還嬉皮笑臉地挑釁，沒有懺悔之意。

她說，部分老人家被砸後很生氣，會去追他們，還因此摔了幾次；在追跑過程中，惡少應也有跌倒。

3日其中一名青少年的母親報警，指公園有一名年長者攻擊她孩子，當晚6時30分左右，母子倆在公園對面的馬路，向警員指認該名長者；據目擊者，第一部警車的警員先下車向該名長者詢問事件原委，其他民眾也紛紛湊過來，拿出被惡少攻擊的視頻給警員看，對方點點頭，示意明白了便離開。

但在第二部警車抵達時，母子倆向警員說了一些話，隨後警察拿出手銬上前，逮捕被投訴的年長者，其他在場至少數十名老人家見狀，想幫忙解釋卻又語言不通；過程中，還有另一名長者被三、四名警員摁在地上銬手銬，帶上警車。

一名華裔長者說，被捕的第二人什麼都沒做，只是上前溝通，手上也沒有武器；不僅如此，此人將近70歲、個子矮小，根本不具備攻擊性，當下卻被警員用膝蓋頂在身上，讓其他在場者替他擔心，「這不是執法，這是暴力對待。」

第二名長者遭警方逮捕。(視頻截圖) 試圖向警員解釋事發原委的長者被警方摁在地上逮捕。(視頻截圖)

將查是否過度執法

在曲怡文的要求下，68分局警員4日來到其辦公室和將近50名長者溝通，了解大部分的人都在公園裡遭到惡少不同程度的騷擾；「雖然他們是未成年，但這到了猖狂的地步，將會把人銬上帶回警局調查」，負責青少年事務組的警佐陳警官表示，當日就會到公園逮捕滋事少年，並向報警的母子倆取得信息，盡早將涉事人員逮捕歸案。

據曲怡文辦公室了解，兩名長者4日早被送到法院的中央拘留所(Central Booking)，或將面臨輕罪的攻擊、襲警指控，該辦公室則和布碌崙地區檢察官辦公室說明情況，直到當日傍晚時分，兩人已過堂並返家；布碌崙地檢保證會審查警員身上的隨身攝像機，調查是否有過度執法的嫌疑。

一群氣憤的華裔長者4日出現在曲怡文辦公室前，與68分局警員解釋狀況。(記者顏潔恩／攝影)

惡少碰瓷頻傳

黃妮可說，類似案件過去也曾發生過，6月一名華裔母親與兒子在班森賀公園玩耍，被一群外族裔青少年用水球和水槍噴射；當她報警處理時，對方反指她用手掐著一個小孩的頸項，結果就當場被警員逮捕，目前面臨刑事控罪等待上庭。