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兆彩頭獎飆12.5億 掀購彩熱潮

記者和釗宇／紐約報導
4日晚開獎的兆彩，頭獎獎金衝高至12.5億元。(記者和釗宇／攝影)
4日晚開獎的兆彩，頭獎獎金衝高至12.5億元。(記者和釗宇／攝影)

在連續好幾期無人中獎後，將於今(4)日晚開獎的兆彩(Mega Millions)，頭獎獎金已累積至12.5億元，達到史上次高水平，高額的獎金引發購彩熱潮，而華人社區買彩的習慣本就興盛，彩票的銷售情況一般不會隨著大獎的周期出現明顯的大幅增減，相對「買得多中得大」的兆彩或勁球(Power Ball)，即開即兌的刮刮樂，其實更受華人歡迎。

曼哈頓華埠怡東商場外的一家彩票店，業者黃先生介紹，自家店鋪正對「曼哈頓-布碌崙(布魯克林)」小巴車站，每日人流絡繹，生意一直比較穩定。本輪兆彩大獎衝高後，會聽到有客人談論此事，而專門為了大獎而來買彩的人不能說沒有，但並未感覺顯著增加。此前每到大獎周期時，情況也基本如此。

黃先生表示，相對吊足了人們胃口的兆彩，同樣喜歡玩彩的華人則對獎金額度不高，但玩法簡單且兌獎迅速的普通刮刮樂，興趣更大。

他的店內除了安裝有兆彩和勁球投注系統的電腦外，也有多達數十種的即開型彩券。他介紹，華人顧客玩這種刮刮樂的更多，因為其簡單方便，中了獎馬上就可以兌現。「還是老外更愛玩兆彩」。

不常玩彩的Josh說，以前不止一次聽朋友介紹過兆彩，不過到現在都還沒搞明白它應該怎麼玩。偶爾買過一次，結果第二天就忘了這事，根本沒關注開獎結果，彩券也不知扔到哪裡去了。

資深彩民Allen說，他一般每次買彩預算30至50元，用於購買刮刮樂，2元一次，買一張刮一張，中了獎就算賺到，沒中就再刮一張，手裡一直有事可幹，不管中不中獎，至少也有那麼一點樂趣。相比之下，兆彩就只能交了錢讓機器選號碼，自己一點參與感都沒有，而且，動輒以億萬計的獎金，中獎概率實在太渺茫了，「還是現實一點吧」。

在華人社區，簡單方便的刮刮樂相對更受歡迎。(記者和釗宇／攝影)
在華人社區，簡單方便的刮刮樂相對更受歡迎。(記者和釗宇／攝影)
相對擁有高額獎金但中獎機率極為渺茫的兆彩，很多華人更青睞操作簡便、兌獎快捷且中獎...
相對擁有高額獎金但中獎機率極為渺茫的兆彩，很多華人更青睞操作簡便、兌獎快捷且中獎率更高的刮刮樂。(記者和釗宇／攝影)

華人 曼哈頓 勁球

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