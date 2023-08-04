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紐約戶外用餐永久化 法案通過

記者和釗宇／紐約報導
紐約市議會3日通過戶外用餐永久化法案。圖為曼哈頓華埠街旁戶外餐棚。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市議會3日通過戶外用餐永久化法案。圖為曼哈頓華埠街旁戶外餐棚。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市議會3日舉行全體會議，通過戶外用餐永久化法案，為該項目自新冠疫情以來三年的紛爭畫上句號；法案規定，街道戶外用餐棚只能在每年4月至11月運營，交通局將制定監管規則，所有商家須在明年11月前完成整改。

為因應疫情，紐約市2020年夏季啟動戶外用餐項目，允許餐館在人行道、街道上設置用餐區，受到業者支持，疫情消退後，市府也一直推動將戶外用餐永久化，目前已有1萬2000家餐館加入戶外用餐項目；但該項目卻也遭到反對，指戶外用餐區占用人行道、停車位，並導致鼠患、衛生隱患、生活質量下降等，一度讓項目永久化的提案延宕。

幾經修改的戶外用餐永久化法案，於3日在市議會通過，開放所有人行道戶外用餐區可以全年運營，街道用餐區則只能在每年4月至11月運營，業者須申請有效期為四年的牌照，每次申請費為1050元；根據地段不同，每年的運營費也不同，曼哈頓125街以下地段的費用更高，但仍低於疫情間每平方呎40元的收費；戶外用餐的運營時間為每日上午10時至午夜12時，街道用餐棚須在每年11月底拆除。

目前仍在運營戶外用餐的餐館，只要及時申請許可，就可繼續運營；市交通局將作為戶外用餐的監管單位，出台具體的監管細則，若設施不符合規定，須在收到整改通知後30天內，或最晚2024年11月1日前拆除。

提案的市議員范拉斯(Marjorie Velázquez)表示，獲通過的法案減低戶外用餐運營成本並簡化申請流程，把戶外用餐項目納入統一監管；他說，戶外用餐在疫情間挽救紐約市的經濟，也是解決疫後經濟危機創見性的手段，過去幾年來我們一直和各利益相關方商議修改法案內容，這不是一項一刀切的法案。」

市長亞當斯(Eric Adams)也說，戶外用餐挽救了10萬個工作崗位，讓餐館能夠繼續運營，也為紐約市的街道帶來新的活力，這項法案取其精華、去其糟粕，將創造有活力、乾淨而安全的街道。

不過，曼哈頓高等法院日前作出裁決，叫停市府此前推出的戶外用餐緊急行政令，但未要求現有的戶外用餐業者停止運營；市府表示將提出上訴，但也表示目前已暫停接收新的申請，將待交通局新規推出。

市議會3日舉行全體會議，通過戶外用餐永久化法案。(記者和釗宇 / 攝影)
市議會3日舉行全體會議，通過戶外用餐永久化法案。(記者和釗宇 / 攝影)

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