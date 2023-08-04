華埠業者期待戶外用餐商機 居民擔心髒亂

曼哈頓華埠街旁戶外餐棚。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市議會3日通過戶外用餐永久化法案，對此擁有眾多餐館的曼哈頓華埠 業者表示，法案將可豐富食客用餐體驗，並提升形象、吸引遊客，促進社區繁榮；不過也有華裔居民擔心，雖法案將規管，並清理棄置或不合規餐棚，但永久化後，道路擠占、環境汙染等負面影響也恐將延續。

華埠商業改進區行政總監陳作舟表示，華埠餐館以多世代經營聞名，但受到空間限制，多開設在老舊建築樓內或地下室，造成擁擠、通風不良，戶外用餐區或可提升社區形象，拓展就餐或排隊空間。

陳作舟說，疫情 未完全消退，且店鋪租金仍高，戶外餐棚不僅為食客提供更多選擇，還讓店家以較低成本獲得額外空間；對於擠占車道及占用車位的負面批評，他則說，華埠周邊3000餘個車位中，有近800個為市府雇員所用，不應將餐棚視作問題源頭。

餐館「新和合飯店」負責人溫廣文說，戶外用餐永久化不僅會對飯店生意帶來幫助，還會成為店鋪特色、吸引更多海內外遊客，在具有悠久歷史和文化底蘊的華埠豐富用餐體驗。

曾多次因鼠患等衛生問題，致信市清潔局的曼哈頓第三社區委員會成員陳家齡，不否認戶外餐棚可以為社區增加熱鬧氛圍，但他也擔心項目永久化後，街頭垃圾、汙水、異味和蟲害等問題也被「永久化」。

皇后區社區人士羅維宗則說，戶外用餐做為疫情間政策，不應再延續並占用公共區域，阻塞原本就狹窄的道路；他以月前法拉盛的戶外餐棚火災為例，表示該空間不僅恐成為安全風險，還可能被商家用作倉儲或成為遊民棚屋。

根據市交通局數據，華埠曾有超過30家設在行車道或人行道的棚屋和用餐區，其中多數集中在勿街(Mott St.)及巴士打街(Baxter St.)，不過目前這些餐棚多已被拆除。