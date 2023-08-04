我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

華埠業者期待戶外用餐商機 居民擔心髒亂

記者劉梓祁／紐約報導
曼哈頓華埠街旁戶外餐棚。(記者劉梓祁／攝影)
曼哈頓華埠街旁戶外餐棚。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市議會3日通過戶外用餐永久化法案，對此擁有眾多餐館的曼哈頓華埠業者表示，法案將可豐富食客用餐體驗，並提升形象、吸引遊客，促進社區繁榮；不過也有華裔居民擔心，雖法案將規管，並清理棄置或不合規餐棚，但永久化後，道路擠占、環境汙染等負面影響也恐將延續。

華埠商業改進區行政總監陳作舟表示，華埠餐館以多世代經營聞名，但受到空間限制，多開設在老舊建築樓內或地下室，造成擁擠、通風不良，戶外用餐區或可提升社區形象，拓展就餐或排隊空間。

陳作舟說，疫情未完全消退，且店鋪租金仍高，戶外餐棚不僅為食客提供更多選擇，還讓店家以較低成本獲得額外空間；對於擠占車道及占用車位的負面批評，他則說，華埠周邊3000餘個車位中，有近800個為市府雇員所用，不應將餐棚視作問題源頭。

餐館「新和合飯店」負責人溫廣文說，戶外用餐永久化不僅會對飯店生意帶來幫助，還會成為店鋪特色、吸引更多海內外遊客，在具有悠久歷史和文化底蘊的華埠豐富用餐體驗。

曾多次因鼠患等衛生問題，致信市清潔局的曼哈頓第三社區委員會成員陳家齡，不否認戶外餐棚可以為社區增加熱鬧氛圍，但他也擔心項目永久化後，街頭垃圾、汙水、異味和蟲害等問題也被「永久化」。

皇后區社區人士羅維宗則說，戶外用餐做為疫情間政策，不應再延續並占用公共區域，阻塞原本就狹窄的道路；他以月前法拉盛的戶外餐棚火災為例，表示該空間不僅恐成為安全風險，還可能被商家用作倉儲或成為遊民棚屋。

根據市交通局數據，華埠曾有超過30家設在行車道或人行道的棚屋和用餐區，其中多數集中在勿街(Mott St.)及巴士打街(Baxter St.)，不過目前這些餐棚多已被拆除。

華埠 疫情 曼哈頓

上一則

假紙質車牌氾濫 紐約市要聯邦遏止各州出售假車牌

下一則

紐約戶外用餐永久化 法案通過

延伸閱讀

華人勞工維權鬥士 賈麥穗逝世

華人勞工維權鬥士 賈麥穗逝世
唐人街大奮鬥 華埠露天放映人氣旺

唐人街大奮鬥 華埠露天放映人氣旺
陸天娜、高德曼提案 促白卡負擔精神疾病治療

陸天娜、高德曼提案 促白卡負擔精神疾病治療
紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

熱門新聞

林建新2022年參加費城首屆全美華人峰會。(本報檔案照)

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

2023-08-03 14:48
謝女士曾是茶行第一代店主的客戶，後來放棄金融業接手，透過茶葉做中西文化橋梁。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

2023-07-30 10:20
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45
天氣炎熱，緬街上的外族裔無證攤販，拖著裝冰塊的「冷卻箱」，向路人賣冰鎮飲料。(記者高雲兒／攝影)

躲警察卻躲不過高溫 紐約法拉盛無證小販：明天不來了

2023-07-29 06:37
63歲男子何丹(Dan Ho，音譯)晨泳時被洋流捲走，踩水五小時之後奇跡獲救。(截取自長島薩福克郡警局Instagram)

晨泳途中被浪捲走 長島男子何丹水中求生5小時奇跡獲救

2023-08-01 13:29
機車騎士在華埠交通最繁忙的路段被捲入大貨車輪下。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠發生驚險車禍 機車騎士被捲入大貨車輪下

2023-07-31 16:16

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命