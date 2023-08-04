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紐約客談／永久戶外餐棚 少數服從多數？

紐約客談

紐約市議會於3日投票，通過戶外餐棚永久化法案，未來除了冬季時段，餐廳業者可在店外街道設立戶外用餐區，延續此因疫情普及的經營方式，以較低成本，拓展營業空間並增加餐位數量。

與每條法案無異，新規一出便引起社區的激烈討論，包括餐館在內的支持者，認為此舉將增加營收、活躍社區氣氛、增加人流幫助商業；反對者則相信，這將導致垃圾、異味增加，還阻擋行人和車流。

儘管兩方說法都各有道理、無對錯之分，但在此看似事小卻影響頗大的決定中，更應該從利益的角度出發，令少數服從多數。此處多少並非指支持或反對者人頭數，而是指新法將影響的群體多寡，按照受益和受害區分。

若直觀考慮，戶外餐棚永久化最大受益者將為餐館，其不僅可以利用本屬於公眾的空間營商營利，還能以和店租相差甚遠的成本去成倍提升收入，可視作「小本萬利」投資；其次，餐棚清潔難度較室內容易不少，常見店員將一桶水傾倒在地便完成打掃，似一件「美差事」。此外，其他受益群體還包括社區商業、旅遊業人士。

反之，餐棚以占道為基礎，讓許多本就道路狹窄的社區失去一條車道，不僅會導致車輛通行不暢，還會讓騎行者道路被阻擋。時常號稱「單車友好」的市府，此時為何又不顧其利益？同時，長闊的餐棚擠占路旁多個車位，本就捉襟見肘的「街趴」空間將永久消失。

餐棚弊端不勝枚舉，此外還有增加外賣郎風險、雜物過度堆放、沿街垃圾增多和設施起火風險等。在多數群體將被波及的情況下，是否還是官員所說的美好計畫？

疫情 紐約市 投票

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