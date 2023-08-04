假紙質車牌氾濫 紐約市要聯邦遏止各州出售假車牌

近年紐約市積極打擊全市的假紙質車牌。(市長辦公室提供)

大量的假紙質車牌湧入紐約市 ，由於無法輕易追蹤，對紐約市道路安全構成威脅，33位紐約市議員3日致信聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，呼籲聯邦政府進行一系列改革，遏止各州出售假車牌，以防止所謂的「幽靈車」湧入紐約市。

這封由布朗士 區市議員費力茲(Oswald Feliz)帶頭起草的信，提到假紙質車牌的銷售和使用，為紐約市帶來各種新挑戰；由於假車牌不易被追蹤，這些車輛可以避開超速攝像頭、闖紅燈、非法規避過路費和其他交通規定，導致不法分子利用紙車牌來違反交通法規而不被追究責任。

信中也提到，這些車牌還被利用，從事其他重大犯罪活動，也為紐約市交通安全造成威脅。

市警近年來一直積極打擊假的紙質車牌，該局表示，警車執法追逐大幅飆升，很大原因要歸咎於「幽靈車」的增加；根據市警數據，截至今年7月，全市警車執法追逐比去年同期上升了600%。

致信的市議員表示，光靠市警無法解決「幽靈車」問題，因為外州的法律更為寬鬆，而許多假紙質車牌都來自外州的汽車經銷商。

市議員向聯邦運輸部呼籲，確保只有真正的汽車經銷商才能獲得發放紙質車牌的權利；他們還呼籲全美的紙質車牌有效期不得超過30天；目前時效不超過30天的州，僅有紐約州 和羅德島州，另還有部分州的紙質車牌有效期長達90天，這導致使用紙質車牌的車輛泛濫。

市議員在信中寫道：「這不僅會造成混亂，而且還會為辨認哪些車牌是偽造車牌，帶來不必要的挑戰。」

為進一步在紐約市打擊紙質車牌，費力茲此前也曾提案，對銷售紙質牌照的初犯處以1000元罰款，對重犯處以2000元罰款；與此同時，對首次違規使用假車牌的駕駛處以500元罰款，對重犯者處以1000元罰款。目前的罰款金額在65到200元之間。