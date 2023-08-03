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容納庇護客 市府考慮中央公園

記者和釗宇／紐約報導
有消息人士透露，市長亞當斯正在考慮將中央公園的綠地用作帳篷營地以安置庇護客。(記者和釗宇／攝影)
有消息人士透露，市長亞當斯正在考慮將中央公園的綠地用作帳篷營地以安置庇護客。(記者和釗宇／攝影)

隨著湧入紐約市庇護客愈來愈多，根據市府內部人士，市長亞當斯(Eric Adams)正在考慮將包括曼哈頓中央公園在內的市內主要公共綠地，闢做帳篷營地以臨時安置難民的計畫；對於該消息，市府2日並未對此否認。

據市府內部人士，目前紐約市的緊急安置設施已經沒有多餘空位，對此市長擬將市內大型公共綠地做為目標，將中央公園、布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)以及蘭德爾島(Randalls Island)等地，搭建帳篷供庇護客暫住。

市府方面則沒有否認此說法的真實性。市長發言人萊維(Fabien Levy)表示，「所有方案都在考慮之中」。

主管庇護客安置工作的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)則在2日的移民危機簡報會上，迴避是否會將中央公園用作庇護場所的問題，僅表示目前市府正在考慮的可利用場所清單上，列明了超過3000處地點；她說，「我想這個計畫差不多在九個月前就已經洩露了。現在一切都擺在桌面上。」

這個說法並非空穴來風，就在市府擬將中央公園做為安置庇護客用地的前一天，也有報導指出，市長正在考慮在蘭德爾島南端82號、83號、84號、85號足球場，搭建新的庇護所。

根據市府公布的數據，從2022年春季至今，共有9萬5600多人通過城市庇護系統的接受程序進入紐約市的庇護所。目前，全市庇護系統共安置了超過10萬7900人，其中有超過5萬6000名是入境美國，尋求政治庇護的庇護客。目前，位於曼哈頓中城羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)的庇護客中心已經爆滿，數以百計的人只能長時間睡在酒店外的人行道或巴士上。亞當斯在上月底曾說：「情況不會好轉，我們需要幫助」。

庇護 中央公園 紐約市

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