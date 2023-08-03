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首屆參與式預算 全市46項目獲選

記者和釗宇╱紐約報導
首屆全市範圍「參與式預算」項目遴選結果2日出爐，全市共有46個項目獲選。(市議會提供)
首屆全市範圍「參與式預算」項目遴選結果2日出爐，全市共有46個項目獲選。(市議會提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)和市公民參與委員會主席賽義德(Sarah Sayeed)2日宣布首屆全市範圍「參與式預算」(participatory budgeting)項目遴選結果，全市共有46個項目獲選，大部分項目聚焦青少年發展和心理健康服務，其他還包括食品供給、求職培訓、勞工權利、長者和移民服務等。

市公民參與委員會今年向105個社區組織共投資170萬元資金，促進民眾參加參與式預算投票，市族裔包容及公平工作組(Task Force on Racial Inclusion and Equity)還遴選出了33個有特許需求的「公平社區」，這些社區受到疫情嚴重衝擊，或是英語程度不佳，青少年、殘障人、移民、長者資源匱乏的社區，華埠和下東城就在其列；全市五區居民都可以投票支持該區的某一項目，33個公平選區也可各自選擇一個項目。

最終，曼哈頓共有兩個項目入選，分別是為學生提供交易技巧和職業教育資源和住房資源外展項目，每個項目將獲得26萬2500元資金；皇后區的三個項目分別是為學生提供健康生活指導、家長支持服務及青年創業計畫，每個項目將獲28萬元資金；布碌崙(布魯克林)有四個項目獲選，分別是加強九到13歲兒童的心理健康教育、為單親和青少年父母提供育兒課程、為中小學生提供郊遊機會以及為長者提供健康食物送貨上門服務，每個項目資金為25萬元。布朗士區和史泰登島則分別有三個和一個項目入選，詳情可登錄https://reurl.cc/EoM6K1查看。

同時，華人較多的曼哈頓華埠和下東城、布碌崙日落公園(Sunset Park)被列入公平社區，華埠和下東城的食品供給支持項目獲選，日落公園的提高心理健康意識研討會項目獲選，每個項目將獲得5萬元經費。

市公民參與委員會未來將公布負責執行中選項目的組織，並將與相關組織密切合作，監督項目執行，所有項目都必須在明年6月之前完成；亞當斯表示，「通過這次歷史性的項目，我們更多地瞭解了市民的主要需求，並通過直接投資逐步改變現狀；市府相信社區的力量，通過提供這種機會，我們將加強民主、促進公民參與。」

華埠 心理健康 日落公園

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