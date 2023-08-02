全國打擊犯罪夜 紐約全市警民同樂
第40屆警民同樂活動「全國打擊犯罪夜」(National Night Out Against Crime)8月1日在紐約全市多個社區同步舉辦，轄區範圍包括曼哈頓華人聚居區的市警五分局和七分局分別在相距不遠的地威臣街(Division St.)和東百老匯(East Broadway)開展各自的警民同樂活動，提供包括兒童遊樂設施、免費餐飲以及社區機構諮詢服務等活動項目，吸引了大量附近華人居民參與。
華埠所在的五分局今年與紐約中華總商會聯合主辦警民日活動，並邀請到新上任的市警總局長卡班(Edward Caban)、曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)以及多名市府代表和本地民選官員到場同慶。卡班表示，社區的安全是一項應由警方和社區共同承擔的責任，現在全市犯罪數字正在下降，多虧了警民之間的密切合作。「沒有你們的協作，我們什麼也做不了。」
五分局今年第一次與社區力量聯合舉辦警民同樂日活動。紐約中華總商會副董事長盧元龍說，健康繁榮的社會離不開執法力量，社區有必要維繫良好的警民關係。五分局局長陳韜表示，很高興看到如此多的社區代表都來參與，這是警民關係良好的重要表現。他說，希望未來能夠繼續與社區加深互信、並建設更通暢的溝通渠道。
帶著孫輩前來參與活動的民主黨65D區領袖于金山參加了幾乎每一屆警民同樂活動。他回憶道，在1980年代，紐約市幫派橫行、治安比現在混亂得多，每到天黑就沒有人願意出門了，甚至有些警察都不敢夜間執勤。當時的警方為了增強市民對安全的信心，提出「將我們的街道從罪犯手中奪回來」，由警局邀請社區居民晚上出門消夏，並提供熱狗、飲料等請居民免費享用。這也是警民同樂日英文名為「Night Out」的原因。于金山說，華埠的第一次同樂日在哥倫布公園，當時冷冷清清，直到2000年代以後，這項傳統活動才開始熱鬧起來。
五分局的活動現場，除了警察們親自製作漢堡的攤位大排長龍以外，還有數十家社區機構和小商家擺出攤位，為居民提供免費的食物飲品和紀念品，一些聯邦的執法機構，比如國土安全局以及聯邦調查局等，也都設置了宣傳和展示的攤位。
住在亞倫街(Allen St.)的張小姐帶著6歲和4歲的一兒一女來到活動現場，兩名小朋友被充氣滑梯吸引，扎在裡面玩了半個小時都不想出來。她自己則品嘗著剛剛到手的棉花糖和爆米花等在外面，情緒同樣高昂。她說，這是她第一次來參與這樣的活動，感覺非常開心。
在相距不遠的七分局警民同樂會上，由於轄區居民的族裔和文化背景更加多元，因此有DJ在現場播放拉丁音樂，場地另一端的主舞台上則邀樂隊獻上具有歐洲風情的音樂。住在附近的華人李兆銀表示，感覺還是五分局的活動更熱鬧也更符合華人胃口一些。
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