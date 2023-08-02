全國打擊犯罪夜 紐約全市警民同樂

市警總局局長卡班與社區代表共同為五分局的警民同樂日活動剪綵。(記者和釗宇／攝影)

第40屆警民同樂活動「全國打擊犯罪夜」(National Night Out Against Crime)8月1日在紐約全市多個社區同步舉辦，轄區範圍包括曼哈頓華人 聚居區的市警五分局和七分局分別在相距不遠的地威臣街(Division St.)和東百老匯(East Broadway)開展各自的警民同樂活動，提供包括兒童遊樂設施、免費餐飲以及社區機構諮詢服務等活動項目，吸引了大量附近華人居民參與。

華埠 所在的五分局今年與紐約中華總商會聯合主辦警民日活動，並邀請到新上任的市警總局長卡班(Edward Caban)、曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)以及多名市府代表和本地民選官員到場同慶。卡班表示，社區的安全是一項應由警方和社區共同承擔的責任，現在全市犯罪數字正在下降，多虧了警民之間的密切合作。「沒有你們的協作，我們什麼也做不了。」

五分局今年第一次與社區力量聯合舉辦警民同樂日活動。紐約中華總商會副董事長盧元龍說，健康繁榮的社會離不開執法力量，社區有必要維繫良好的警民關係。五分局局長陳韜表示，很高興看到如此多的社區代表都來參與，這是警民關係良好的重要表現。他說，希望未來能夠繼續與社區加深互信、並建設更通暢的溝通渠道。

帶著孫輩前來參與活動的民主黨65D區領袖于金山參加了幾乎每一屆警民同樂活動。他回憶道，在1980年代，紐約市幫派橫行、治安比現在混亂得多，每到天黑就沒有人願意出門了，甚至有些警察都不敢夜間執勤。當時的警方為了增強市民對安全的信心，提出「將我們的街道從罪犯手中奪回來」，由警局邀請社區居民晚上出門消夏，並提供熱狗、飲料等請居民免費享用。這也是警民同樂日英文名為「Night Out」的原因。于金山說，華埠的第一次同樂日在哥倫布公園，當時冷冷清清，直到2000年代以後，這項傳統活動才開始熱鬧起來。

五分局的活動現場，除了警察們親自製作漢堡的攤位大排長龍以外，還有數十家社區機構和小商家擺出攤位，為居民提供免費的食物飲品和紀念品，一些聯邦的執法機構，比如國土安全局以及聯邦調查局等，也都設置了宣傳和展示的攤位。

住在亞倫街(Allen St.)的張小姐帶著6歲和4歲的一兒一女來到活動現場，兩名小朋友被充氣滑梯吸引，扎在裡面玩了半個小時都不想出來。她自己則品嘗著剛剛到手的棉花糖和爆米花等在外面，情緒同樣高昂。她說，這是她第一次來參與這樣的活動，感覺非常開心。