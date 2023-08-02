布碌崙權勢榜 鄭永佳、曲怡文在列

2023年度布碌崙百大權勢人物排行榜近日公布，鄭永佳、曲怡文榜上有名。(本報檔案照)

政治網站「City & State」近日公布了2023年度布碌崙 (布魯克林)百大權勢人物排行榜，市長亞當斯 (Eric Adams)高居榜首，華裔鄭永佳、曲怡文、姚久安、麥保羅和李江華等也榜上有名。

2023年度布碌崙權勢人物榜排名前五位的分別是亞當斯、聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、國會眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)和市主計長蘭德(Brad Lander)。

包括鄭永佳在內的州眾議員布碌崙代表團排名第16，榜單表示鄭永佳「避免了因為住所問題被逐出州眾議會，正努力建設兩黨關係」。包括曲怡文在內的州參議員布碌崙代表團排名第21，她是州參議會中的首位亞裔 女性。

同時，布碌崙籃網隊老闆蔡崇信和妻子吳明華名列第42，亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)位列第47名，知名競選顧問Trip Yang排名69。