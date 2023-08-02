紐約州眾議長：不會廢SHSAT…華社安心

州眾議長希士提稱，州眾議會不考慮改變SHSAT。圖為亞裔學生此前示威反對廢除SHSAT。(記者和釗宇／攝影)

布碌崙(布魯克林)民主黨 部主席赫爾梅林(Rodneyse Bichotte Hermelyn)近日發表文章再提廢除特殊高中入學考試(SHSAT )，引起華社震動；州眾議長希士提(Carl Heastie)8月1日澄清，州眾議會不考慮對SHSAT進行任何改變，一眾亞裔 州議員也紛紛表態支持保留SHSAT。

赫爾梅林的文章讓不少華社人士猜測，廢除SHSAT考試是否又被納入民主黨的議程之中；對此，希士提1日發表聲明強調，紐約州眾議會將不考慮對SHSAT考試做出任何改變。據知情人士透露，希士提在這個問題上的態度很堅決，不想改變現狀。

知情人士表示，州眾議會現在有六名亞裔議員，再加上州眾議員寇頓(William Colton)等選區內有大量亞裔選民的非亞裔議員，亞裔在州議會的影響力在增加。他說，一個議案從州議會專門委員會討論投票，到眾議會和參議會討論投票，再到州長批准，是一個漫長的過程，並不容易通過。

州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸的新聞秘書崔秀珍說，許多民代一直在推動廢除SHSAT考試，但劉醇逸多年來一直在捍衛這項考試，未來也將繼續捍衛，他不期望SHSAT考試有任何變化。

州參議員曲怡文說，「廢除SHSAT會打破我們對學生的承諾，剝奪了他們在學業上取得優異成績的資源和機會；我們需要為所有紐約人擴大機會，而不是剝奪學生通往更優越學術資源的權力」。州眾議員李榮恩(Grace Lee)稱，她期待著繼續與眾議長和眾議會同事合作，讓紐約的所有家庭都能獲得學生應得的高質量教育機會。