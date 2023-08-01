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地鐵提前三周漲價？ MTA鬧烏龍

記者高雲兒／紐約報導
使用OMNY系統乘坐公交和地鐵的部分市民，7月31日早上乘車時被提前收取擬於三周後才上漲的2.9元票價。(取自大都會運輸署)
使用OMNY系統乘坐公交和地鐵的部分市民，7月31日早上乘車時被提前收取擬於三周後才上漲的2.9元票價。(取自大都會運輸署)

諸多使用OMNY系統乘坐公交和地鐵的部分紐約市民，於7月31日早上乘車時被提前收取擬於三周後才上漲的2.9元票價，大都會運輸署(MTA)火速回應稱是第三方承包商的失誤，將退回多收取的費用；多市民表示，這不是偶發現象，OMNY系統需多加改進。

MTA於7月19日批准將公車和地鐵的基本票價從2.75元提高至2.9元，8月20日左右生效；本為33元的七天無限搭乘的周票則漲至34元，漲幅達到3%，月票也將從127元漲至132元；華人乘客此前表示地鐵服務近年來每況愈下，漲價更令人難以負擔。

但7月31日早上，讓市民不可接受的漲價提前發生了，部分使用OMNY乘坐地鐵和公交乘客發現自己被收取2.9元，乘坐快速公交的乘客也被收取7元，而非6.75元；本應收取半價打折費用的老年人和殘障乘客，也被收取2.9元。

MTA於同日早上回應，15分的票價上漲本應在三周後開始，但由於開發OMNY票價支付系統的承包商Cubic Transportation Systems過早實施了軟件更改，因此發生失誤。發言人表示，對此造成的不便很抱歉，且已立刻指示承包商解決該問題，並於上午9時糾正，「乘客將自動看到多收的15分錢回到帳戶中」。

目前MTA無法透露有多少OMNY用戶受到了提前漲價的影響。市民對此表示，OMNY系統出現問題有些頻繁。

根據MTA統計，目前有大約40%的地鐵和公交車乘客使用OMNY系統支付車費。官員4月曾表示，將於今年9月以前，在各個地鐵站中安裝OMNY系統的售卡充值機，讓沒有智慧型手機、手表或是非接觸式信用卡的乘客，也能夠購買並充值OMNY卡片。

快車倡導組織(Express Bus Advocacy Group)負責人布加迪(Vittorio Bugatti)表示，OMNY已經不是第一次出故障了，「有幾次我甚至在沒出行的日子裡，被數次收入費用」。他表示，人們可能會因此對OMNY繫統增加質疑。

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