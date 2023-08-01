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聯邦SBA訪華埠 助力小商業者

記者和釗宇／紐約報導
聯邦中小企業署(SBA)署長古茲曼(右五)走訪華埠小吃店。(記者和釗宇／攝影)
聯邦中小企業署(SBA)署長古茲曼(右五)走訪華埠小吃店。(記者和釗宇／攝影)

聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)署長古茲曼(Isabella Casillas Guzman)7月31日來到曼哈頓華埠走訪小商業者，了解經營情況；業者表示，SBA的小額貸款幫助其在疫情期間擴張門店，給遭受疫情眾創的的社區增添了活力。

7月31日迎來也是聯邦中小企業署成立70周年的紀念日，古茲曼當日拜訪華埠台灣小吃店Sanmiwago，這家小吃店最初於2021年在勿街(Mott St.)上的美食樓(Mott Street Eatery)中包租了攤位，古茲曼拜訪的是位於包厘街(Bowery)交喜士打街(Hester St.)處的第二家分店。

合夥人劉錫樞介紹，這家店鋪在籌辦時曾經遇到資金困難，後在亞平會振興商業服務中心的幫助下參加了SBA的小額貸款項目(microloan program)，爭取到SBA的5萬元貸款，用於設備以及裝修等開支，順利解決了燃眉之急，在新冠疫情期間成功逆勢開張。

劉錫樞表示，疫情期間，華埠街道冷清，很多店鋪關門，到了晚上尤其荒涼。而Sanmiwago包厘街店在今年1月的開張，給遭受疫情重創的華埠小商業增加了一分活力。他說，由於華埠晚間缺乏商業活動，他們便將營業時間延長到夜間2時至3時，以便為附近社區和晚歸人士提供一個「深夜食堂」。起初，業者和店員都有些擔心治安問題，但後來發現，在深夜的街道上有這樣一間開著燈營業的店鋪，反而成了行人們最大的安全感來源。

古茲曼走訪的Sanmiwago台式小吃店利用SBA提供的小額貸款，在疫情期間成功...
古茲曼走訪的Sanmiwago台式小吃店利用SBA提供的小額貸款，在疫情期間成功逆勢開張。圖為古茲曼與業者交流經營情況。(記者和釗宇／攝影)

古茲曼在Sanmiwago品嘗了該店的招牌鍋貼以及台式鹽酥雞。她表示，小商業是新移民追求「美國夢」的重要階梯，因此SBA的使命就是幫助小企業主們順利紮根和成長，既實現自己的夢想、也幫助美國創造就業機會、促進繁榮。她還介紹，Sanmiwago所申請到的小額貸款是長期提供的，並非疫情期間的臨時措施，因此有需要的華人商戶任何時候都可以申請。申請可登錄sba.gov/ny/ny或撥打(212)264-4354，電話提供多語種諮詢服務。

亞洲人平等會振興商業服務中心執行主任李芝薇介紹，SBA提供的小額貸款放款速度快，有利於解決業者的燃眉之急。如果業者擔心直接申請有困難，也可聯絡或前往振興商業服務中心尋求免費幫助，電話(646)397-9429。

古茲曼品嘗該店的招牌菜鍋貼。(記者和釗宇／攝影)
古茲曼品嘗該店的招牌菜鍋貼。(記者和釗宇／攝影)

疫情 華埠 貸款

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