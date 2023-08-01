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管控電單車 紐約市議員提徵稅、考照、需買保險

記者高雲兒／紐約報導
市議員霍登日前致信州長霍楚，要求州府採取行動管控電單車，不但要對其進行強制登記，還應徵收電動交通稅。(本報檔案照)
市議員霍登日前致信州長霍楚，要求州府採取行動管控電單車，不但要對其進行強制登記，還應徵收電動交通稅。(本報檔案照)

今年因鋰電池引發的火災在紐約市激增，目前全市已發生131起由鋰電池引發的火災，共造成76人受傷、13人死亡，電單車及電池安全問題也促使市府討論加強監管；市議員霍登(Robert Holden)於日前致信州長霍楚(Kathy Hochul)，要求州府採取行動管控電單車，不但要對其進行強制登記，還應徵收電動交通稅(e-mobility tax)，用於改善公共交通。

霍登在信中指出，電單車管控是個刻不容緩的問題，並提出四點措施：一，要求電單車駕駛者和其他機動車主一樣申請駕照，通過書面和道路測試後，才准上路，以確保其駕駛熟練程度和對道路法規的了解；二，電單車等設備需要進行登記；三，電動車駕駛者應該被強制要求購買保險，以確保受傷一方在發生事故時得到賠償，同時電單車要定期進行檢查確保安全；四，應對在紐約州銷售的所有電單車等設備收取合理的電動交通稅；這項稅收產生的收入應直接撥給大都會運輸署(MTA)，以支持公共交通和基礎設施的改善。

他在信中強調，電單車使用者對對交通法規的嚴重無視，很大程度上導致了道路壅堵和安全問題，「且他們不必通過註冊、年檢和其他相收費要求來為州府財政做出貢獻，卻給機動車司機和公共交通乘客，帶來了不應有的負擔」。

因此霍登說，這一稅收增加的收入可作為壅堵費的替代方案。但他也表示，如果真的實行稅收，MTA需進行徹底和透明的審計，以確保資金得到最有效地利用，「為了促進公平和問責制，我們必須確保電單車使用者遵守與駕車者相同的標準、法律和財務責任」。

霍登此次提出的方案，是全市首個全面向電單車駕駛者問責的機制；據悉，自2020年以來，紐約市由鋰電池引起的火災已「呈指數級增長」，並存在燃燒快、爆炸強、範圍廣的特點，促使市府與消防部門試著從各方角度解決問題；此前，聯邦消費品安全委員會已向電單車製造商等相關廠家發出警告，除非鋰電池符合安全標準，否則不得銷售裝有殘次電池的移動設備。

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