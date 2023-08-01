防槍枝暴力 市府發社區安全藍圖

紐約市長亞當斯在市政廳公布「社區安全藍圖」。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)7月31日公布「社區安全藍圖」(A Blueprint For Community Safety)，將投入4億8500萬元，通過投資 社區預防槍枝暴力、創造更多工作機會、改善貧困狀態、加強青少年教育，從根源上移除醞釀暴力犯罪的土壤。

紐約市槍枝暴力特別工作組(Gun Violence Prevention Task Force)成立於2022年6月，擔任該小組共同主席的第一副市長懷特(Sheena Wright)介紹，「社區安全藍圖」將通過與社區大量溝通的方式，綜合了20多家機構和1500名居民代表的意見，最終形成計畫。她說，「我們的目標是逆流而上，重點關注如何從一開始就阻止人們拿起槍枝。」

藍圖中的調查報告顯示，紐約市內有92%的槍枝暴力事件集中發生在30個市警分局轄區內，其中位於布朗士和布碌崙(布魯克林)的六個轄區就包攬了2022年全市25%的槍擊案。市府承諾，藍圖中承諾的投資將優先用於這些槍枝暴力最嚴重的區域。

藍圖中的工作計畫側重於預防和干預策略，試圖用公共衛生和社區發展模式解決槍枝暴力的根源。藍圖中明確了七項戰略，包括青少年早期干預、增加就業機會、改善住房條件、提供更便捷的公共福利、加強社區機構建設、強化精神健康服務以及改善警民關係。

其中投資力度最大的項目分別為青年技能培訓與就業機會創造、青少年早期犯罪行為干預以及精神健康服務，預算均過億元；此外，改善住房以及擴大公共福利的預算也均超過5000萬元。針對目前甚囂塵上的反警思潮，藍圖也專門計畫投入260萬元，用於改善警隊與社區之間的信任、嘗試更多社區維安方面的警民合作項目，以確保既能有效維持治安，也能在安全與正義這兩大基本需求之間尋求更佳的平衡。

州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)等州級官員也出席了發布會；霍楚宣布州府將為藍圖投資600萬元，並在維護公共安全方面，州府與市府之間的合作關係是強力、健康且卓有成效的；詹樂霞表示，作為檢察官，她見過了太多死於槍口之下的年輕人，而作為曾經的市議員，她表示，沒有一任市長像亞當斯和他的團隊一樣，把槍枝暴力放在如此重要的位置。

亞當斯強調，公共安全和公正司法是繁榮的先決條件，而「紐約正是全美國最安全的城市。」他表示，公共安全不是政府的一個部門或幾次會議就能搞定的問題，而是需要所有人的努力，他對州府以及州市各級檢察官辦公室的協作表達感謝。