我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

車禍悲劇 台父子脫離收容所 現身感謝各界捐款

秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

防槍枝暴力 市府發社區安全藍圖

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長亞當斯在市政廳公布「社區安全藍圖」。(記者和釗宇／攝影)
紐約市長亞當斯在市政廳公布「社區安全藍圖」。(記者和釗宇／攝影)

紐約市亞當斯(Eric Adams)7月31日公布「社區安全藍圖」(A Blueprint For Community Safety)，將投入4億8500萬元，通過投資社區預防槍枝暴力、創造更多工作機會、改善貧困狀態、加強青少年教育，從根源上移除醞釀暴力犯罪的土壤。

紐約市槍枝暴力特別工作組(Gun Violence Prevention Task Force)成立於2022年6月，擔任該小組共同主席的第一副市長懷特(Sheena Wright)介紹，「社區安全藍圖」將通過與社區大量溝通的方式，綜合了20多家機構和1500名居民代表的意見，最終形成計畫。她說，「我們的目標是逆流而上，重點關注如何從一開始就阻止人們拿起槍枝。」

藍圖中的調查報告顯示，紐約市內有92%的槍枝暴力事件集中發生在30個市警分局轄區內，其中位於布朗士和布碌崙(布魯克林)的六個轄區就包攬了2022年全市25%的槍擊案。市府承諾，藍圖中承諾的投資將優先用於這些槍枝暴力最嚴重的區域。

藍圖中的工作計畫側重於預防和干預策略，試圖用公共衛生和社區發展模式解決槍枝暴力的根源。藍圖中明確了七項戰略，包括青少年早期干預、增加就業機會、改善住房條件、提供更便捷的公共福利、加強社區機構建設、強化精神健康服務以及改善警民關係。

其中投資力度最大的項目分別為青年技能培訓與就業機會創造、青少年早期犯罪行為干預以及精神健康服務，預算均過億元；此外，改善住房以及擴大公共福利的預算也均超過5000萬元。針對目前甚囂塵上的反警思潮，藍圖也專門計畫投入260萬元，用於改善警隊與社區之間的信任、嘗試更多社區維安方面的警民合作項目，以確保既能有效維持治安，也能在安全與正義這兩大基本需求之間尋求更佳的平衡。

州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)等州級官員也出席了發布會；霍楚宣布州府將為藍圖投資600萬元，並在維護公共安全方面，州府與市府之間的合作關係是強力、健康且卓有成效的；詹樂霞表示，作為檢察官，她見過了太多死於槍口之下的年輕人，而作為曾經的市議員，她表示，沒有一任市長像亞當斯和他的團隊一樣，把槍枝暴力放在如此重要的位置。

亞當斯強調，公共安全和公正司法是繁榮的先決條件，而「紐約正是全美國最安全的城市。」他表示，公共安全不是政府的一個部門或幾次會議就能搞定的問題，而是需要所有人的努力，他對州府以及州市各級檢察官辦公室的協作表達感謝。

投資 亞當斯 紐約市

上一則

市教育政策小組 華裔何黎明加入

下一則

命大！ 華埠機車騎士捲貨櫃車輪下僅擦傷

延伸閱讀

紐約市發布「社區安全藍圖」 期從源頭治理槍枝暴力

紐約市發布「社區安全藍圖」 期從源頭治理槍枝暴力
紐約市崗位數量 幾乎回到疫情前

紐約市崗位數量 幾乎回到疫情前
史泰登島3遊民所 年底將開放

史泰登島3遊民所 年底將開放
紐約市發布極端高溫預警 今明2天體感溫度恐達105度

紐約市發布極端高溫預警 今明2天體感溫度恐達105度

熱門新聞

謝女士曾是茶行第一代店主的客戶，後來放棄金融業接手，透過茶葉做中西文化橋梁。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

2023-07-30 10:20
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45
刑事鑑識專家李昌鈺。美聯社

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

2023-07-26 22:28
美國公民入籍考試版本在明年修訂更新後，難度將增加；不過華人，尤其長者對此似乎沒有太大意見，因為入籍的意願並不強烈。(記者高雲兒／攝影)

公民考試變難 華裔長者入籍意願低

2023-07-24 13:26

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了