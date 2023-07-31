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紐約市發布「社區安全藍圖」 期從源頭治理槍枝暴力

記者和釗宇／紐約即時報導
紐約市長亞當斯在市政廳公布「社區安全藍圖」。(記者和釗宇／攝影)
紐約市長亞當斯在市政廳公布「社區安全藍圖」。(記者和釗宇／攝影)

紐約市31日公布了一份總投資達到4.85億元的「社區安全藍圖」(A Blueprint For Community Safety)，旨在將預防槍枝暴力的工作下沉到基層，創造更多機會、改善貧困狀態、加強青少年教育，從根源上移除醞釀暴力犯罪的土壤。市長亞當斯(Eric Adams)攜第一副市長懷特(Sheena Wright)共同宣告了藍圖的問世，州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)等州級官員也受邀出席了發布會。

紐約市槍枝暴力特別工作組(Gun Violence Prevention Task Force)成立於2022年6月，擔任該小組共同主席的懷特介紹，藍圖建立在亞當斯政府履職一年半以來有效減少槍枝暴力案件的經驗基礎上，通過與社區大量溝通的方式，綜合了20多家機構和1500名居民代表的意見，並最終推出這個價值4.85億元的綜合規畫。她說，「我們的目標是逆流而上，重點關注如何從一開始就阻止人們拿起槍枝。」

藍圖中的工作計畫側重於預防和干預策略，試圖用公共衛生和社區發展模式解決槍枝暴力的根源。藍圖中明確了七項戰略，包括青少年早期干預、增加就業機會、改善住房條件、提供更便捷的公共福利、加強社區機構建設、強化精神健康服務以及改善警民關係。其中投資力度最大的項目分別為青年技能培訓與就業機會創造、青少年早期犯罪行為干預以及精神健康服務，預算均過億元；此外，改善住房以及擴大公共福利的預算也均超過5000萬元。針對目前甚囂塵上的反警思潮，藍圖也專門計畫投入260萬元，用於改善警隊與社區之間的信任、嘗試更多社區維安方面的警民合作項目，以確保既能有效維持治安，也能在安全與正義這兩大基本需求之間尋求更佳的平衡。

亞當斯強調，公共安全和公正司法是繁榮的先決條件，而「紐約正是全美國最安全的城市。」他表示，公共安全不是政府的一個部門或幾次會議就能搞定的問題，這是一個「所有人都請上線」的時刻。他對州府以及州市各級檢察官辦公室的協作表達了感謝。

紐約州政府為藍圖資助了600萬元。霍楚表示，在維護公共安全方面，州府與市府之間的合作關係是強力、健康且卓有成效的。「每個紐約人都應當享有滿懷安全感上床睡覺的權利。」

詹樂霞對亞當斯政府的努力表達了讚賞。她說，「多年來，我們不斷地奔波於醫院和葬禮之間。」作為檢察官，她見過了太多死於槍口之下的年輕人。作為曾經的市議員，她表示，沒有一任市長像亞當斯和他的團隊一樣，把槍枝暴力放在如此重要的位置。

藍圖中的調查報告顯示，紐約市內有92%的槍枝暴力事件集中發生在30個市警分局轄區內，其中位於布朗士和布碌崙(布魯克林)的六個轄區就包攬了2022年全市25%的槍擊案。市府承諾，藍圖中承諾的投資將優先用於這些槍枝暴力最嚴重的區域。

亞當斯 紐約市 投資

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