立定婚盟 華人信仰前互許終身

信義會主恩堂30周年，三對新人申婚盟。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市信義會主恩堂(Grace Chinese Lutheran Church)29日於皇后區聖保羅國際信義教會(St. Paul's International Lutheran Church)舉行主恩堂設教30周年感恩禮拜，以及已婚夫妻重誓婚盟和新人首次立定婚盟等儀式。

位於艾姆赫斯特(Elmhurst)信義會主恩堂，自1993年開始從事基督新教宗派之一信義會的事工，致力於傳揚福音、奉獻愛心，和通過提供多樣化的宗教和社區活動，成為居民信仰和公共服務的中心。作為多元文化教會，其最初多由華人 會員組成，但一向歡迎不同背景的教友加入，以分享信仰的喜悅和智慧。

主恩堂會員大會主席楊乃敏表示，由衷感謝信仰的保佑、保護和尊榮，使教會在漫漫歲月中蒸蒸日上、傳播榮光與強盛，令教友尋得心安與快樂。她說，在建堂30周年的特別時刻，向所有兄弟姊妹遞上感謝與祝福，願繼續攜手同行，見證主恩堂的繁榮和美好。

感恩禮拜過後，在牧師盧建信帶領下，為數對已婚多年的夫婦舉行婚盟重宣儀式。在這當中，多位夫婦已年過花甲，包括一位90餘歲長者。盧建信表示，他們一同經歷了歲月洗禮，攜手共度人生起伏和風雨，當再次鄭重宣誓，是表達對彼此愛意的永恆承諾。

隨後，教會為三對青年新婚夫妻舉行首次立定婚盟儀式，六人都為亞裔 ，其中有五位華人。在婚禮進行曲演奏下，新人緩緩走至教堂十字前，在牧師念誦經文下得到「蒙恩寵、互同心」的祝福。

參與立定婚盟儀式的賴大偉，生於1997年，母親余曉向也曾在20年前接受相同儀式。余曉向說，在2003年主恩堂設教十周年禮拜上，她與丈夫一同重誓婚盟，兩人在移民來美前未曾經歷過此儀式；如今看到兒子站在同一場合，似乎找回了當初的感動和承諾，也使家族的愛情和信仰得以連接和傳承。