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紐約「夏日街道」擴大開跑 華人熱情參與

記者劉梓祁／紐約報導
「夏日街道」在皇后區啟動，人們在封閉街道上自由活動。(記者劉梓祁／攝影)
「夏日街道」在皇后區啟動，人們在封閉街道上自由活動。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市每年夏季舉辦的「夏日街道」(Summer Streets)活動，於29日在皇后區先行啟動，使居民和遊客能夠在街道上自由活動，享受近20哩的無車街道；儘管當日紐約市的高溫預警仍生效，仍有不少人以行走、跑步、騎車或參與各類休閒活動的方式擁抱盛夏，其中也不乏華人面孔。

來自長島市的周丹與兒子一同前往。(記者劉梓祁／攝影)
來自長島市的周丹與兒子一同前往。(記者劉梓祁／攝影)

根據市府，今年的「夏日街道」活動為歷來最大規模，除了首度拓展到全市五大區，並將開放街道總長拓展近兩倍至約20哩，鼓勵民眾低碳出行和享受夏日戶外娛樂。該活動29日先行在皇后區和史泰登島(Staten Island)舉辦，其中皇后區的路線，橫跨長島市及阿斯托利亞(Astoria)兩社區。

「夏日街道」啟動，多人帶孩子到場遊玩。(記者劉梓祁／攝影)
「夏日街道」啟動，多人帶孩子到場遊玩。(記者劉梓祁／攝影)

當日在高溫預警持續下，人們熱情卻未被阻擋。從清晨7時起，汽車、巴士和出租車等交通工具在指定路線上禁行，取而代之的是滑板、自行車等環保出行方式，以及漫步或奔跑的人群；除免費單車租借外，多機構亦沿線設立攤點，提供玩樂機會或資訊服務。為應對炎熱天氣，活動現場設有清涼休息站和飲水點，亦有急救站及巡邏警員，以保參與者安全。

「夏日街道」啟動，家長攜孩子參與現場遊樂項目。(記者劉梓祁／攝影)
「夏日街道」啟動，家長攜孩子參與現場遊樂項目。(記者劉梓祁／攝影)

長島市居民崔樂怡表示，雖然天氣仍然酷熱，但不失為戶外遊玩的好時機，便與多位好友一同出門「壓馬路」，享受好天氣。她說，市府舉辦此活動不僅對行人友好(Pedestrian Friendly)，也能幫助大眾更加熟悉生活區域，希望不僅只在夏季舉辦，以讓更多人參與其中。

今年皇后區的路線依東河(East River)而設，沿途可經過皇后區大橋、皇后大橋公園、 野口勇博物館和蘇格拉底雕塑公園等地。來自阿斯托利亞的方煒鵬當日與妻兒，及剛到美國的父母前去遊玩，他讚揚路線規畫，表示不僅能欣賞自然風光和曼哈頓風景線，還能使新舊居民了解當地文化底蘊，否則「平常只有好市多去得最多」。

「夏日街道」現場設免費單車租借。(記者劉梓祁／攝影)
「夏日街道」現場設免費單車租借。(記者劉梓祁／攝影)

同樣來自長島市的周丹、丈夫和兒子一家，平常受限於城市中的車流和交通，很難找到安全、寬敞的空間供全家活動；她說，「夏日街道」創造了難得的機會，孩子一大早便迫不及待想要出門。

「夏日街道」在皇后區啟動，人們在封閉街道上自由活動。(記者劉梓祁／攝影)
「夏日街道」在皇后區啟動，人們在封閉街道上自由活動。(記者劉梓祁／攝影)

來自牙買加(Jamaica)的Walter Lim則說，從多年前活動首次推出後，他就開始參與，很開心能夠看到活動在疫情之後擴大規模，使氛圍更加熱鬧。

兩區活動結束後，曼哈頓「夏日街道」將在8月5日、12日及19日舉辦，開放街道從華埠旁布碌崙(布魯克林)大橋，由北延伸至西125街；布碌崙及布朗士活動日期則為8月26日。更多訊息可於市交通局網站nyc.gov/summerstreets查看。

「夏日街道」在皇后區啟動，人們在封閉街道上自由活動。(記者劉梓祁／攝影)
「夏日街道」在皇后區啟動，人們在封閉街道上自由活動。(記者劉梓祁／攝影)
「夏日街道」現場設清涼休息站和飲水點。(記者劉梓祁／攝影)
「夏日街道」現場設清涼休息站和飲水點。(記者劉梓祁／攝影)
「夏日街道」在皇后區啟動，人們在封閉街道上自由活動。(記者劉梓祁／攝影)
「夏日街道」在皇后區啟動，人們在封閉街道上自由活動。(記者劉梓祁／攝影)
「夏日街道」在皇后區啟動，人們在封閉街道上自由活動。(記者劉梓祁／攝影)
「夏日街道」在皇后區啟動，人們在封閉街道上自由活動。(記者劉梓祁／攝影)
「夏日街道」在皇后區啟動，人們在封閉街道上自由活動。(記者劉梓祁／攝影)
「夏日街道」在皇后區啟動，人們在封閉街道上自由活動。(記者劉梓祁／攝影)
與兒子到場的牙買加居民Walter Lim。(記者劉梓祁／攝影)
與兒子到場的牙買加居民Walter Lim。(記者劉梓祁／攝影)

長島市 皇后區 布碌崙

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