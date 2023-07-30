華埠老字號茶行關門 續做中西文化橋梁

謝女士曾是茶行第一代店主的客戶，後來放棄金融業接手，透過茶葉做中西文化橋梁。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 擺也街(Bayard St.)有十餘年歷史的茶葉行，因租址產權易主停止經營；華人 店主表示，雖對突如其來的搬離要求感到惋惜和詫異，但不會就此離開社區，將竭力延續積累多年的情感連結，並繼續成為中西文化的溝通橋梁。

茶葉行「新之有機茗茶」(Sun's Organic Garden)，位於擺也街79號，自2010年起在華埠經營，店家在數日前收到通知，指店面建築已被賣給新房東，要求商戶於本月底搬離。為此，店主在28、29日，延長營業時間閉店甩賣，所有商品八折出售，以回饋顧客及華埠居民，並減少茶葉、草本和容器庫存，減輕搬遷壓力。

華人店主謝女士(Natalie Hsieh)表示，對即將結束的經營有著複雜感受，但由衷感謝顧客的多年支持，並將在稍做休息後繼續尋找延續機會，且不會離開華埠。她回憶，這間茶葉行一開始是由第一代華人移民開設，旨在將茶文化和健康草本帶來紐約，前店主在2019年退休，於是問謝女士是否願意接手。

曾為顧客的謝女士，因此決定放棄從事近20年的金融業，繼續經營面積有限但能夠代表華埠和華人文化的臨街店鋪；她曾因九一一事件後，在翠貝卡工作而遇到健康問題，在尋找解決方式時結識前店主，並從她分享的茶葉和本草知識中受益匪淺。

在超過500種茶葉和本草包圍下，謝女士形容店「既多樣又獨特」，是代表華人傳統的標誌之一，因為「人們提起茶，就會想起唐人街」。

與丈夫一同經營的她，透過茶行擔任中西方文化的橋梁，讓更多人認識茶文化，甚至有來自法國、日本等地的遊客慕名而來，茶行也見證華埠社區變化。

謝女士說，疫情改變了工作模式，以及生活質量惡化，導致不少人搬離華埠，未來將實施的堵車費 ，也讓許多商家憂慮。