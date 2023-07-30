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超收新冠檢測費 CareCube將全額退款+9%利息

記者張心／紐約報導
CareCube在新冠疫情間向顧客收取不合理的檢測費用遭訴，日前與州府和解，將全額退還檢測費用。圖為布碌崙(布魯克林)日落公園的CareCube診所。(本報檔案照)
CareCube在新冠疫情間向顧客收取不合理的檢測費用遭訴，日前與州府和解，將全額退還檢測費用。圖為布碌崙(布魯克林)日落公園的CareCube診所。(本報檔案照)

新冠疫情期間紐約市提倡免費檢測，但私人醫療機構CareCube卻在2021年遭指控，向病患收取不合理檢測費用，若不付款將交由討債公司處理；紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)近日宣布已與CareCube達成和解，將退還檢測費用，民眾可在約兩個月內收到全額退款支票及9%利息。

CareCube在全市約有20間診所，多集中在布碌崙(布魯克林)，包括日落公園、貝瑞吉和U大道等華人社區，疫情爆發後，紐約市提倡免費檢測，多數健保公司也承擔全額檢測費用，不少民眾因此到CareCube檢測，以為健保計畫會全額承擔，未料後來收到千元帳單；該機構更威脅，若不繳款將交由討債公司處理。

州檢察長辦公室收到大量消費者投訴，稱CareCube收取了本應由保險負擔的新冠檢測費用。根據規定，新冠疫情聯邦緊急狀態始於2020年3月，大多數患者有資格獲得免費檢測，當聯邦緊急狀態結束後，每家保險公司才可決定是否繼續支付檢測的全額費用。

但在此期間，CareCube的患者收到了超過100元的檢測帳單；後經州檢察長辦公室調查，該公司曾向18歲以上的患者，均收取了125元的檢測費用，並向消費者提供了相關收費的誤導信息。

詹樂霞近日表示，對CareCube的調查已經結束，CareCube同意與州檢察長辦公室和解，繳納30萬元罰款，並退還在2020年3月至2023年7月間不當收取的新冠檢測費用，任何在此期間被CareCube扣款的消費者，都有資格獲得退款，預計約兩個月內收到支票。

然而，CareCube並不是唯一利用疫情試圖大發橫財的醫療機構。CityMD也在2022年6月開始，向患者寄出新冠檢測費用帳單。不少消費者發現，其中很多被收費的測試，是在數月前甚至是數年前進行的。面對強烈的公眾輿論，CityMD發表聲明稱，會豁免這些餘額，並向已經支付費用的人退款。

針對這些非法現象，布碌崙州參議員米維(Zellnor Myrie)、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)曾在去年3月提出「新冠詐欺責任法案」(COVID-19 Fraud Accountability Act)，以打擊醫療機構利用疫情牟取暴利現象；目前CareCube在全市僅剩五家。

檢測 疫情 支票

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