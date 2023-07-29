高溫預警持續至周末 下周降溫

紐約的炎熱天氣將延續至周末，下周溫度將明顯下降。(記者許君達／攝影)

國家氣象局(National Weather Service)連日對紐約市 發出「極端高溫 預警」，體感溫度達百度；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)28日表示，炎熱天氣將延續至周末，但雷暴可能隨之而來，導致暴雨 或大範圍停電。

聖嬰現象作為周期性氣候變化，將溫暖海水帶入赤道太平洋，導致全球平均氣溫升高；國家海洋暨大氣總署(NOAA)早前宣布，該現象將持續至明年3月。同時，紐約市在27日收到國家氣象局近兩年內發出的第二個極端高溫預警，體感溫度突破100度，並延續至28日。

州長霍楚28日發表聲明指，當前紐約州正面臨第二日極端高溫，並預計將持續至周末，呼籲居民採取措施，保持涼爽和補充水分，並避免長時間暴露在陽光下。她表示，多地極端高溫預警已不再生效，但仍處於「高溫預警」(Heat Advisory)狀態下，全州內體感溫度接近90到100度。

根據氣象部門公告，針對紐約市的高溫預警將持續至今(29)日夜間，但當晚溫度下降同時或將迎來雷暴。州府為此已開始關注可能出現的嚴重天氣，及雷暴導致的暴雨和停電，範圍包括紐約市和長島。

市緊急事務管理局局長以斯科(Zachary Iscol)表示，當局已啟動防洪計畫，以預防可能在29日下午出現的暴雨。

以斯科說，由於高溫導致空氣質量惡化，或對兒童、老年人以及患有呼吸和心臟疾病的人群造成影響，呼籲其做好防範措施。

州環保廳(DEC)指出，炎熱天氣可能導致地面臭氧形成，使空氣品質指數(AQI)超過100，但針對市內的臭氧警報不會持續至周末。

市府表示，隨著高溫和降雨結束，30日(周一)起溫度將明顯下降，天氣變得「溫和宜人」；氣象預報顯示，7月31日(周二)起，最高溫度將回落至80度上下。