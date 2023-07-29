嚴控鋰電池 市消防局長要聯邦規管

卡瓦那(右三)要求聯邦出台全國性鋰電池嚴打法案，預防更多無辜生命死於火災意外。(本報檔案照)

為減少不良鋰電池引發意外，紐約市 消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)近日到華府出席會議，要求聯邦出台全國性鋰電池安全法規，包括要求製造商在出產電池時，設定電池在充飽電或過熱時自動斷電，並針對不符合聯邦安全標準鋰電池嚴打，以預防更多無辜生命死於相關火災。

卡瓦那在出席聯邦獨立機構「消費品安全委員會」(Consumer Product Safety Commission)會議時表示，根據紐約市消防局，至今已發生137場相關火災，造成13人喪生、87人受傷，「鋰電池被廣泛用在電單車和電動滑板車，很多人不知其危害性，直接存放於家中，因此造成意外。」

一些「消費品安全委員會」成員懷疑制訂全國性法案的必要性，提問「鋰電池真的不安全嗎？」，卡瓦那回應，由鋰電池引發的火災不僅蔓延迅速，且無法用水徹底撲滅，「人們普遍對此缺乏了解，鋰電池真的非常可怕，放在家中是極大的安全隱患。」

今年初，紐約市推出相關法規，禁止銷售不符合行業標準的鋰電池裝置，並加快關閉存在電池不當的電單車店鋪。位於華埠 堅尼路(Canal St.)91號的「景尊電動車公司」，上月底就遭匿名舉報儲存鋰電池不當，隨後被迫關店，市消防局(FDNY)出動近十輛消防車、數十位消防人員到場進行突擊檢查，對鋰電池做引爆處理。

「但僅僅依靠紐約市的法律還不夠，我們需要制訂全國性的標準，這樣才能從根源上遏制不良鋰電池的跨州買賣。」卡瓦那表示，根據市消防局的統計，不斷有不良鋰電池湧入紐約市，跨州交易導致難以追查製造商行蹤，「聯邦政府需要盡快採取行動」。